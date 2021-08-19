Минэнерго нашло способ снизить цены на бензин

Министерство энергетики РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратились к производителям топлива с рекомендацией, которая позволит снизить цены на бензин и дизельное топливо. Для этого нужно увеличить продажи нефтепродуктов на бирже. Тогда предложение превысит спрос на товар, и он подешевеет. Об этом пишут «Известия».

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По мнению аналитиков, причина высокой стоимости бензина и дизельного топлива не в том, что объём продаж низкий, а в том, что индекс Netback выше внутренних цен на Аи-92: 70 986 рублей и 58 456 рублей за тонну соответственно.

Netback — это индекс, который указывает на экспортную стоимость топлива. Чем он выше, тем менее выгодно продавать бензин на внутреннем рынке.

Эксперты при этом отмечают, что демпферный механизм, при котором государство доплачивает разницу между индексом Netback и стоимости на внутреннем рынке, не сможет обеспечить такую большую разницу в цене.