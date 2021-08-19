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Цены на бензин упадут осенью

News.ru
2 часа назад

Министерство энергетики РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратились к производителям топлива с рекомендацией, которая позволит снизить цены на бензин и дизельное топливо. Для этого нужно увеличить продажи нефтепродуктов на бирже. Тогда предложение превысит спрос на товар, и он подешевеет. Об этом пишут «Известия».

Минэнерго нашло способ снизить цены на бензин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению аналитиков, причина высокой стоимости бензина и дизельного топлива не в том, что объём продаж низкий, а в том, что индекс Netback выше внутренних цен на Аи-92: 70 986 рублей и 58 456 рублей за тонну соответственно.

Netback — это индекс, который указывает на экспортную стоимость топлива. Чем он выше, тем менее выгодно продавать бензин на внутреннем рынке.

Эксперты при этом отмечают, что демпферный механизм, при котором государство доплачивает разницу между индексом Netback и стоимости на внутреннем рынке, не сможет обеспечить такую большую разницу в цене.

Ранее глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов заявил, что прогноз относительно потери лидерства США на энергетическом рынке, озвученный в статье Die Welt, представляет собой личную позицию его авторов и едва ли может рассматриваться как объективный.
Автоновости,Григорий Баженов,ФАС,Минэнерго,Die Welt,газета "Известия",
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