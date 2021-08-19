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УАЗ объявил дату премьеры новой модели

Motor.ru
48 минут назад

Ульяновский автомобильный завод анонсировал в соцсетях мероприятие, приуроченное к 80-летнему юбилею предприятия, которое состоится 5 сентября 2021 года. Один из пунктов программы — презентация некой новой модели, подробности о которой УАЗ не приводит. Анонс сопровождается фотографией Patriot и слоганом «Вне границ, вне времени». Это породило слухи о том, на УАЗ может показать юбилейную спецверсию внедорожника, которую выпустят ограниченным тиражом, однако официального подтверждения этому пока нет.

УАЗ объявил дату премьеры новой модели
Фото: © УАЗ© УАЗ

В начале августа в продажу поступили битопливные модификации УАЗ «Патриот» и «Пикап», которые работают как на бензине, так и на сжатом природном газе, — не исключено, что автопроизводитель покажет одну из них, чтобы подогреть интерес к новинке. И «Патриот», и «Пикап» уже продаются в салонах дилеров, цены на них начинаются от 1 366 000 и 1 379 000 рублей соответственно.

Куда менее вероятно, что УАЗ продемонстрирует так называемый «русский Prado», он же глубоко модернизированный Patriot. В марте этого года стало известно, что автопроизводитель приостановил разработку этой модели, хотя окончательно от проекта пока не отказались.

Наиболее правдоподобным выглядит предположение о юбилейной спецверсии «Патриота». 10 лет назад, когда завод отмечал 70-летие, для модели подготовили особую модификацию, которая отличалась от прочих эксклюзивной окраской кузова и кожаным салоном. Такой «Патриот» стоил почти на 100 тысяч рублей дороже обычного.

Автоновости,УАЗ,Ульяновский автомобильный завод,
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