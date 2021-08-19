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АвтоВАЗ приостановит производство с 23 августа

Motor.ru
32 минуты назад

Компания АвтоВАЗ, только накануне запустившая производство на двух из трех линий, объявила о новом простое. С 23 августа отечественный автогигант полностью остановит производство автомобилей в Тольятти на неделю. С конвейера не будут сходить Lada Granta, которая уже стала дефицитной, Niva Legend и Travel, Largus, XRay, а также Renault Logan и Renault Sandero. Причина простоя все та же – нехватка электронных компонентов Bosch, необходимых для выпуска машин.

АвтоВАЗ полностью остановит производство в Тольятти на неделю
Фото: Motor.ruMotor.ru

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АвтоВАЗа, на протяжении всей следующей недели работа будет остановлена на всех трех линиях тольяттинского завода. Три дня объявят днями отпуска, перенесенными с декабря, а остальные работникам оплатят в размере двух третей от обычного оклада.

Завод «Lada Ижевск» корректировка графика не затронет. Предприятие будет работать в прежнем режиме, так как для Lada Vesta используются другие компоненты.

АвтоВАЗ вышел из корпоративного отпуска в понедельник 16 августа, но возобновил производство не полностью. До 20 августа приостановлена сборка машин семейства Granta, Largus, XRay, Renault Logan и Sandero, а 20 числа приостановят производство Niva Legend и Niva Travel.

Тем временем дилеры в России уже фиксируют дефицит автомобилей отечественной марки. Особенно остро ощущается нехватка Granta, но с наличием других моделей возникают проблемы.

По прогнозам АвтоВАЗа, поставки электронных компонентов удастся наладить не ранее сентября. Помощь автозаводу решил оказать Минпромторг: сообщалось, что министерство контактирует с представителями АвтоВАЗа, а также поставщиками микрочипов.

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