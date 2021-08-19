«Каждый нарушитель будет пойман» - 20 идей по развитию России

Что поможет сделать дороги безопаснее и свободнее

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20 предложений по развитию России принадлежат предпринимателю Дмитрию Давыдову. Он опубликовал их еще в 2016 году, однако за это время они не перестали быть актуальными. Во второй части он рассказывает, как изменения в системе штрафов позволят навести общественный порядок и побороть коррупцию.

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Россия — одна из самых прогрессивных стран мира, однако ей не стоит останавливаться на достигнутом. Для максимального развития будет полезным изучить опыт зарубежных стран и перенять успешные изменения, адаптировав их под свои реалии. По мнению Дмитрия Давыдова, чтобы выйти на новый уровень развития, России достаточно не так много нововведений, каждое из которых он описал в своих 20 идеях и надеется, что государство их услышит и поддержит.

Вторая часть предложений направлена на улучшение безопасности общественного порядка и усовершенствование работы правоохранительных органов.

Обесцененные штрафы

В России размеры административных штрафов в Кодексе об административных правонарушениях (КОАП) и Уголовном Кодексе РФ (УК РФ) выражены в рублях. С учетом инфляции и девальвации в РФ размеры штрафов ежегодно теряют свою значимость в качестве меры воздействия на граждан. Для сравнения: в Казахстане при наложении штрафов применяется так называемый «месячный расчетный показатель» (МРП), который ежегодно корректируется с учетом инфляции и других макроэкономических показателей. Так, в России превышение скорости в размере от 20 до 40 км/ч облагается штрафом в 500 рублей, в то время как в Казахстане санкции за такое правонарушение составляют 15 МРП, что равняется 6360 рублям.

«Существенная разница в размерах прослеживается почти во всех статьях КОАП и УК РФ — штрафы в РФ в среднем меньше, чем в Казахстане в 7-11 раз! В связи с этим предлагаем заменить штрафы в рублях на штрафы, выраженные в расчетных показателях и привести их к разумным размерам», — говорит Давыдов. Кроме того, предприниматель предлагает сделать штрафы в Москве и Санкт-Петербурге в 1,5 раза выше, чем в других регионах РФ.

По мнению Дмитрия Давыдова, стоит также предусмотреть штраф за превышение скорости от 10 до 20 км/ч. Он считает, что отсутствие санкций за такое нарушение позволяет автовладельцам в РФ превышать скорость без какого-либо наказания. Иногда превышение может быть существенным: ограничение скорости в городах чаще всего составляет 60 км/ч, и в таких местах автовладельцы могут достигать скорости 79 км/ч без каких-либо санкций.

Предприниматель считает, что исчисление штрафов в «расчетных показателях» и введение новых санкций за нарушение ПДД позволит не только улучшить культуру вождения, но и существенно уменьшить количество ДТП на дорогах, а значит и снизить смертность, причинение вреда здоровью граждан и уменьшить пробки на дорогах.

«Приведение штрафов к разумным значениям не вызовет социальное недовольство, так как у граждан всегда будет существовать возможность не платить штрафы — это не нарушать законы», — уверяет Давыдов. Он также считает, что срок в 60 дней, который дается нарушителю на оплату штрафа, чрезмерно либерален, и предлагает сократить его до 30 дней.

Мотивация для страж порядка

Предприниматель обеспокоен и тем, у инспекторов безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка недостаточно технологичного оборудования, чтобы выполнять свои обязанности в полной мере. Он предлагает ввести в качестве обязательного требования к сотрудникам ГИБДД и ГУОООП наличие ряда рабочих автоматических устройств. Среди них могут быть специальные технические средства, встроенные в автомобиль для ведения видео и аудиосъёмки снаружи, со всех четырех сторон автомобиля; устройства, которые снимают и записывают все, что происходит внутри автомобиля экипажа; видеокамеры на каждом сотруднике ГИБДД и ГУОООП, которые должны работать в режиме онлайн.

Выезд на службу экипажа со сломанным оборудованием, по мнению Давыдова, следует запретить, а в случае нарушения этого правила — увольнять весь состав экипажа и сотрудника, допустившего машину к работе. При этом служба патруля ГИБДД и ГУОООП должна состоять не менее чем из двух сотрудников, сочетание которых необходимо постоянно менять, чтобы не возникло устоявшихся пар и сговоров между ними. Все вышеперечисленные методы должны свести к минимуму возможность коррупции, уверен автор идей.

Он также считает, что зарплаты сотрудников подобных служб стоит увеличить в 3-4 раза. Это станет возможным за счет приведения штрафов к разумному уровню. В качестве альтернативы повышения зарплаты можно установить для сотрудников ГИБДД и ГУОООП план по выдаче штрафов. Если сотрудник его перевыполняет, то от разницы между поставленным планом и перевыполнением такой сотрудник получает премию в размере 30% от выписанных штрафов, которые оплатят нарушители.

«При таких окладах или премиях сотрудники ГИБДД и ГУОООП будут дорожить своей работой. Соответственно, уровень профессионализма среди сотрудников ГИБДД и ГУОООП резко вырастет, что положительно повлияет на борьбу с правонарушениями и раскрытие преступлений», — полагает Дмитрий Давыдов.

Выследить каждого

Эта концепция не будет работать максимально эффективно, если система контроля и выявления нарушителей останется выборочной. Чтобы обеспечить постоянный контроль и наказывать каждого виновного, предприниматель предлагает установить на улицах городов максимально возможное количество камер, которые будут фиксировать нарушения не только на дорогах, но и на тротуарах, во дворах жилых домов. Камеры должны быть установлены таким образом, чтобы полностью покрывать пространство дорожного движения и перемещения людей, не оставляя никаких «слепых зон». Такой формат расстановки камер позволит полностью проследить события, произошедшие до или после происшествия, а также маршруты передвижений нарушителей или его сообщников, уверяет Давыдов.

Чтобы установить все камеры как можно быстрее, предприниматель предлагает предоставить возможность заниматься этим любым юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, с которыми будет заключаться публичный договор по видеофиксации и передаче данных. Камеры должны будут проходить сертификацию, чтобы соответствовать нужному уровню качества видеозаписи, а затем предоставлять данные в режиме онлайн в правоохранительные органы. В качестве вознаграждения собственники камер будут получать 20-35% от размера взысканных штрафов по дорожным правонарушениям. При этом за каждую камеру, установленную для записи дорожного движения (камеру, которая будет источником дохода предпринимателя), они должны будут установить по 2 камеры для записи общественного порядка на тротуарах во дворах жилых домов. Если эти камеры не будут исправно работать, предприниматель лишится возможности получать доход от камеры, установленной на дороге.