«Каждый нарушитель будет пойман» - 20 идей по развитию России

20 предложений по развитию России принадлежат предпринимателю Дмитрию Давыдову. Он опубликовал их еще в 2016 году, однако за это время они не перестали быть актуальными. Во второй части он рассказывает, как изменения в системе штрафов позволят навести общественный порядок и побороть коррупцию.
Россия — одна из самых прогрессивных стран мира, однако ей не стоит останавливаться на достигнутом. Для максимального развития будет полезным изучить опыт зарубежных стран и перенять успешные изменения, адаптировав их под свои реалии. По мнению Дмитрия Давыдова, чтобы выйти на новый уровень развития, России достаточно не так много нововведений, каждое из которых он описал в своих 20 идеях и надеется, что государство их услышит и поддержит.
Вторая часть предложений направлена на улучшение безопасности общественного порядка и усовершенствование работы правоохранительных органов.
В России размеры административных штрафов в Кодексе об административных правонарушениях (КОАП) и Уголовном Кодексе РФ (УК РФ) выражены в рублях. С учетом инфляции и девальвации в РФ размеры штрафов ежегодно теряют свою значимость в качестве меры воздействия на граждан. Для сравнения: в Казахстане при наложении штрафов применяется так называемый «месячный расчетный показатель» (МРП), который ежегодно корректируется с учетом инфляции и других макроэкономических показателей. Так, в России превышение скорости в размере от 20 до 40 км/ч облагается штрафом в 500 рублей, в то время как в Казахстане санкции за такое правонарушение составляют 15 МРП, что равняется 6360 рублям.
«Существенная разница в размерах прослеживается почти во всех статьях КОАП и УК РФ — штрафы в РФ в среднем меньше, чем в Казахстане в 7-11 раз! В связи с этим предлагаем заменить штрафы в рублях на штрафы, выраженные в расчетных показателях и привести их к разумным размерам», — говорит Давыдов. Кроме того, предприниматель предлагает сделать штрафы в Москве и Санкт-Петербурге в 1,5 раза выше, чем в других регионах РФ.
По мнению Дмитрия Давыдова, стоит также предусмотреть штраф за превышение скорости от 10 до 20 км/ч. Он считает, что отсутствие санкций за такое нарушение позволяет автовладельцам в РФ превышать скорость без какого-либо наказания. Иногда превышение может быть существенным: ограничение скорости в городах чаще всего составляет 60 км/ч, и в таких местах автовладельцы могут достигать скорости 79 км/ч без каких-либо санкций.
Предприниматель считает, что исчисление штрафов в «расчетных показателях» и введение новых санкций за нарушение ПДД позволит не только улучшить культуру вождения, но и существенно уменьшить количество ДТП на дорогах, а значит и снизить смертность, причинение вреда здоровью граждан и уменьшить пробки на дорогах.
«Приведение штрафов к разумным значениям не вызовет социальное недовольство, так как у граждан всегда будет существовать возможность не платить штрафы — это не нарушать законы», — уверяет Давыдов. Он также считает, что срок в 60 дней, который дается нарушителю на оплату штрафа, чрезмерно либерален, и предлагает сократить его до 30 дней.
Предприниматель обеспокоен и тем, у инспекторов безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка недостаточно технологичного оборудования, чтобы выполнять свои обязанности в полной мере. Он предлагает ввести в качестве обязательного требования к сотрудникам ГИБДД и ГУОООП наличие ряда рабочих автоматических устройств. Среди них могут быть специальные технические средства, встроенные в автомобиль для ведения видео и аудиосъёмки снаружи, со всех четырех сторон автомобиля; устройства, которые снимают и записывают все, что происходит внутри автомобиля экипажа; видеокамеры на каждом сотруднике ГИБДД и ГУОООП, которые должны работать в режиме онлайн.
Выезд на службу экипажа со сломанным оборудованием, по мнению Давыдова, следует запретить, а в случае нарушения этого правила — увольнять весь состав экипажа и сотрудника, допустившего машину к работе. При этом служба патруля ГИБДД и ГУОООП должна состоять не менее чем из двух сотрудников, сочетание которых необходимо постоянно менять, чтобы не возникло устоявшихся пар и сговоров между ними. Все вышеперечисленные методы должны свести к минимуму возможность коррупции, уверен автор идей.
Он также считает, что зарплаты сотрудников подобных служб стоит увеличить в 3-4 раза. Это станет возможным за счет приведения штрафов к разумному уровню. В качестве альтернативы повышения зарплаты можно установить для сотрудников ГИБДД и ГУОООП план по выдаче штрафов. Если сотрудник его перевыполняет, то от разницы между поставленным планом и перевыполнением такой сотрудник получает премию в размере 30% от выписанных штрафов, которые оплатят нарушители.
«При таких окладах или премиях сотрудники ГИБДД и ГУОООП будут дорожить своей работой. Соответственно, уровень профессионализма среди сотрудников ГИБДД и ГУОООП резко вырастет, что положительно повлияет на борьбу с правонарушениями и раскрытие преступлений», — полагает Дмитрий Давыдов.
Эта концепция не будет работать максимально эффективно, если система контроля и выявления нарушителей останется выборочной. Чтобы обеспечить постоянный контроль и наказывать каждого виновного, предприниматель предлагает установить на улицах городов максимально возможное количество камер, которые будут фиксировать нарушения не только на дорогах, но и на тротуарах, во дворах жилых домов. Камеры должны быть установлены таким образом, чтобы полностью покрывать пространство дорожного движения и перемещения людей, не оставляя никаких «слепых зон». Такой формат расстановки камер позволит полностью проследить события, произошедшие до или после происшествия, а также маршруты передвижений нарушителей или его сообщников, уверяет Давыдов.
Чтобы установить все камеры как можно быстрее, предприниматель предлагает предоставить возможность заниматься этим любым юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, с которыми будет заключаться публичный договор по видеофиксации и передаче данных. Камеры должны будут проходить сертификацию, чтобы соответствовать нужному уровню качества видеозаписи, а затем предоставлять данные в режиме онлайн в правоохранительные органы. В качестве вознаграждения собственники камер будут получать 20-35% от размера взысканных штрафов по дорожным правонарушениям. При этом за каждую камеру, установленную для записи дорожного движения (камеру, которая будет источником дохода предпринимателя), они должны будут установить по 2 камеры для записи общественного порядка на тротуарах во дворах жилых домов. Если эти камеры не будут исправно работать, предприниматель лишится возможности получать доход от камеры, установленной на дороге.
«Наличие максимального количества камер позволит существенно повысить раскрываемость преступлений, уменьшить количество правонарушений в области дорожного движения, улучшить общественный порядок и снизить уровень преступности. Каждый нарушитель будет пойман — родители будут меньше переживать, отправляя своих детей в школу, для детей нахождение во дворах станет более безопасным», — считает Дмитрий Давыдов. Он добавляет, что активность в направлении бизнеса по видеофиксации создаст новые рабочие места и позволит дополнительно пополнять бюджет.