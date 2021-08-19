Volkswagen запустил сборку маленького кроссовера Taigun

Компания Volkswagen объявила о старте серийного производства новой модели – кроссовера Taigun, предназначенного для индийского рынка. Сборка стартовала на заводе в городе Чакан с 95-процентной локализацией. Стоимость пока официально не раскрыта: ожидается, что она будет стартовать с 1 050 000 рупий, что равно 1 048 000 рублей по нынешнему курсу. «Живые» продажи Taigun в Индии начнутся в сентябре – тогда же немцы объявят цены.

Volkswagen Taigun был представлен в конце марта нынешнего года. Он получил название, начинающееся с буквы Т, как и другие кроссоверы марки, и оказался доработанной версией Volkswagen T-Cross, который продается в Европе. Построен он на упрощенной модульной архитектуре MQB-A0-IN, которую делит с Skoda Kushaq.

Линейку двигателей компактный кроссовер под шильдиком Volkswagen позаимствовал у чешского автомобиля. Базовой стала литровая «турботройка», выдающая 115 лошадиных сил, а альтернативой служит 1,5-литровый наддувный мотор с четырьмя цилиндрами мощностью 150 сил.

Оба мотора по умолчанию сочетаются с «механикой». За доплату «младший» можно укомплектовать шестидиапазонным автоматом, а 150-сильный – семиступенчатой роботизированной коробкой. Привод маленького кроссовера безальтернативно передний.

На рынке Индии Volkswagen Taigun предстоит соперничать с Hyundai Creta, Kia Seltos, Nissan Kicks и тем же «собратом» от Skoda. Поэтому вероятно, что цены будут лежать в диапазоне от 1 050 000 до 1 700 000 рупий, что сопоставимо со стоимостью конкурентов.