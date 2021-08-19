Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Skoda восстановила Octavia RS десятилетней давности. Это самый быстрый автомобиль в истории марки

Motor.ru
54 минуты назад

Skoda отреставрировала Octavia RS второго поколения, который десять лет назад стал быстрейшим автомобилем чешской марки, разогнавшись до 366 километров на соляном озере Бонневиль. Более того, на тот момент это была самая быстрая легковушка среди тех, которые выпускались серийно. В движение ее приводил двухлитровый бензиновый мотор, который форсировали до 600 лошадиных сил.

Skoda восстановила Octavia RS десятилетней давности
Фото: SkodaSkoda

В честь 10-летнего юбилея рекорда на озере Бонневиль Skoda представила восстановленную Octavia RS, получившую приставку Bonneville к названию. Характерная черта автомобиля — ливрея с цифрой 10, черная крыша с салатовой полосой и хромированные боковины.

Octavia RS десятилетней давности построили всего за несколько месяцев. Это была глубоко модернизированная версия серийного лифтбека второго поколения, за доводку которой взялись инженеры британского подразделения Skoda. Они оснастили автомобиль турбонагнетателем Garrett, установили радиатор большего размера и новые топливные форсунки, а также перепрограммировали электронный блок управления двигателем. Кроме того, в Octavia RS залили гоночное масло и обули ее в резину Goodyear Eagle Dragway.

В настоящее время рекорд скорости принадлежит стримлайнеру Speed Demon, который 14 августа 2020 года смог разогнаться до 757 километров в час. Он оснащен шестилитровым Chevrolet V8 с двойным турбонаддувом: агрегат выдает 2500 лошадиных сил и работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач.

Автоновости,Skoda,Chevrolet,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители