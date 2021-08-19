Skoda восстановила Octavia RS десятилетней давности

Skoda отреставрировала Octavia RS второго поколения, который десять лет назад стал быстрейшим автомобилем чешской марки, разогнавшись до 366 километров на соляном озере Бонневиль. Более того, на тот момент это была самая быстрая легковушка среди тех, которые выпускались серийно. В движение ее приводил двухлитровый бензиновый мотор, который форсировали до 600 лошадиных сил.

Фото: Skoda Skoda

В честь 10-летнего юбилея рекорда на озере Бонневиль Skoda представила восстановленную Octavia RS, получившую приставку Bonneville к названию. Характерная черта автомобиля — ливрея с цифрой 10, черная крыша с салатовой полосой и хромированные боковины.

Octavia RS десятилетней давности построили всего за несколько месяцев. Это была глубоко модернизированная версия серийного лифтбека второго поколения, за доводку которой взялись инженеры британского подразделения Skoda. Они оснастили автомобиль турбонагнетателем Garrett, установили радиатор большего размера и новые топливные форсунки, а также перепрограммировали электронный блок управления двигателем. Кроме того, в Octavia RS залили гоночное масло и обули ее в резину Goodyear Eagle Dragway.