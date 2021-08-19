Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

В Сети появились первые рендеры нового внедорожника Lexus LX 570

Car.ru
1 час назад

Летом 2021 года появилось новое поколение легендарного японского внедорожника Toyota Land Cruiser 300. Теперь к дебюту готовится его люксовый вариант под маркой Lexus.

В Сети появились первые рендеры внедорожника Lexus LX 570
Фото: Car.ruCar.ru

Возможный внешний вид будущего Lexus LX 570 представили автодизайнеры. На изображении видно, что передняя часть внедорожника представлена в стиле актуальных моделей японского производителя.

Спереди разместилась широкая радиаторная решетка с фирменным узором. Стоит отметить длинные узкие фары, лаконичные выштамповки, новую линию остекления. Более изящными стали зеркала заднего вида.

Car.ru

Изменилась и корма большого внедорожника. Теперь здесь есть светодиодные задние фонари, объединенные между собой выразительной светодиодной полосой, которая занимает почти всю ширину багажной двери. Новинка основана той же платформе GA-F, что и новый Land Cruiser 300.

car.ru

Пока ничего не известно о двигательной системе. Но есть данные, что покупателям предложат три модификации: LX 570, LX 600 и гибридной LX 750h.

Автоновости,Lexus LX,Toyota Land Cruiser,Lexus,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители