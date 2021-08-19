В Сети появились первые рендеры внедорожника Lexus LX 570

Летом 2021 года появилось новое поколение легендарного японского внедорожника Toyota Land Cruiser 300. Теперь к дебюту готовится его люксовый вариант под маркой Lexus.

Возможный внешний вид будущего Lexus LX 570 представили автодизайнеры. На изображении видно, что передняя часть внедорожника представлена в стиле актуальных моделей японского производителя.

Спереди разместилась широкая радиаторная решетка с фирменным узором. Стоит отметить длинные узкие фары, лаконичные выштамповки, новую линию остекления. Более изящными стали зеркала заднего вида.

Car.ru

Изменилась и корма большого внедорожника. Теперь здесь есть светодиодные задние фонари, объединенные между собой выразительной светодиодной полосой, которая занимает почти всю ширину багажной двери. Новинка основана той же платформе GA-F, что и новый Land Cruiser 300.

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