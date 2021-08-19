В Сети появились первые рендеры внедорожника Lexus LX 570

Летом 2021 года появилось новое поколение легендарного японского внедорожника Toyota Land Cruiser 300. Теперь к дебюту готовится его люксовый вариант под маркой Lexus.
Возможный внешний вид будущего Lexus LX 570 представили автодизайнеры. На изображении видно, что передняя часть внедорожника представлена в стиле актуальных моделей японского производителя.
Спереди разместилась широкая радиаторная решетка с фирменным узором. Стоит отметить длинные узкие фары, лаконичные выштамповки, новую линию остекления. Более изящными стали зеркала заднего вида.
Изменилась и корма большого внедорожника. Теперь здесь есть светодиодные задние фонари, объединенные между собой выразительной светодиодной полосой, которая занимает почти всю ширину багажной двери. Новинка основана той же платформе GA-F, что и новый Land Cruiser 300.
Пока ничего не известно о двигательной системе. Но есть данные, что покупателям предложат три модификации: LX 570, LX 600 и гибридной LX 750h.