ГАЗ снова будет выпускать автомобили «Победа»

В Сети появились фотографии, сделанные на дорогах Ставропольского края, на которых запечатлели пассажирские микроавтобусы ГАЗ с шильдиками «Победа». Оказалось, что под этим именем компания решила выпустить ограниченную серию машин, приуроченную к акции «Подарок ветерану». Базовой моделью для микроавтобусов «Победа» стал низкопольный автобус ГАЗель City, который оснастили «антивирусным» пакетом.

Фото: Русский автомобиль / Vk.com Русский автомобиль / Vk.com

По словам пресс-службы ГАЗа, микроавтобусы «Победа» собирались выпустить к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Однако из-за пандемии коронавируса все торжественные мероприятия проводили в онлайн-формате, поэтому производство лимитированной версии модели отложили на август-октябрь 2020 года для обеспечения участия микроавтобусов «Победа» в празднованиях в 2021 году.

В нынешнем году микроавтобусы «Победа» задействовали в акции «Подарок ветерану». Волонтеры совместно с депутатами и активистами в Нижнем Новгороде развозили на них подарки участникам Великой Отечественной войны.

Базовой моделью для «Победы» стал низкопольный микроавтобус ГАЗель City, которому, помимо логотипов и выштампованной надписи на ступицах колес, досталось антивирусное и антибактериальное оборудование для защиты здоровья пассажиров. В список новых опций вошли рециркуляторы, диспенсеры с антисептиками, а также фильтровентиляционные установки для усиления очистки воздуха в салоне.

Представители Горьковского автозавода сообщили, что в будущем под брендом «Победа» планируют выпускать лимитированные серии микроавтобусов, а также совершенно новую модель, которая «совершит прорыв» на российском рынке.