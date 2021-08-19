Toyota резко сократит производство машин из-за нехватки микрочипов

Крупнейший в мире автопроизводитель Toyota объявил о сокращении производства из-за глобального дефицита микрочипов. В сентябре компания планировала выпустить 900 000 новых автомобилей, но в конечном итоге решила сократить заявленные объёмы на 40% до 540 000 машин. Второй причиной уменьшения производства стало стремительное распространение «дельта»-штамма COVID-19 по странам Юго-Восточной Азии.

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«Мы учитывали факторы риска, когда составляли годовой план. Но влияние факторов было сильнее и сказалось раньше, чем мы ожидали», — заявил директор по связям с общественностью Toyota Джун Нагата.

Представители компании пообещали сделать всё возможное, чтобы сохранить высокий годовой уровень производства, но пока предоставлять какие-либо гарантии на этот счёт они не готовы.

После заявления Toyota стоимость её акций на Токийской фондовой бирже рухнула на 4,4% за день. Это крупнейшее падение для компании с декабря 2018 года.

Нехватка чипов стала проблемой для автопрома в начале 2021 года. В январе мировые гиганты автомобилестроения заявили, что им приходится сокращать производство из-за дефицита деталей для автомобильных микросхем.

Один из крупнейших в мире поставщиков чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) в январе—марте нарастил выпуск чипов на 30%, а в июле пообещал увеличить его на 60% до конца года. В середине августа TSMC стала самой дорогой компанией Азии.