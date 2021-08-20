Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

General Motors будет продавать автомобили с поддержкой 5G

Car.ru
1 час назад

C 2023 года General Motors начнет выпускать автомобили с поддержкой 5G. Планируется, что в ближайшие 10 лет система будет внедрена в миллионы автомобилей автопроизводителя.

General Motors будет продавать автомобили с поддержкой 5G
Фото: Car.ruCar.ru

Высокая скорость сети позволит расширить информационно-развлекательные и навигационные возможности автомобилей, ускорить обновление программного обеспечения. Сеть 5G предоставит американская телекоммуникационная компания AT&T.

Сети 5G позволят машинам с высокой степенью надежности обмениваться данными о трафике, погодных условиях, внезапных неисправностях или авариях, случившихся впереди по маршруту движения.

General Motors приступила к установке связи 4G LTE от AT&T в автомобилях с 2014 года, в качестве дополнения к системе навигации и безопасности OnStar.

Недавно было объявлено, что концерн General Motors добавит свою технологию вождения Super Cruise без помощи рук в Cadillac Escalade, CT4 и CT5 2022 модельного года, а также в Chevrolet Silverado и GMC Sierra и Hummer EV Pickup.

Автоновости,GMC Sierra,Cadillac Escalade,Chevrolet Silverado,Cadillac,Hummer,Chevrolet,AT&T,General Motors,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители