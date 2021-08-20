General Motors будет продавать автомобили с поддержкой 5G

C 2023 года General Motors начнет выпускать автомобили с поддержкой 5G. Планируется, что в ближайшие 10 лет система будет внедрена в миллионы автомобилей автопроизводителя.

Высокая скорость сети позволит расширить информационно-развлекательные и навигационные возможности автомобилей, ускорить обновление программного обеспечения. Сеть 5G предоставит американская телекоммуникационная компания AT&T.

Сети 5G позволят машинам с высокой степенью надежности обмениваться данными о трафике, погодных условиях, внезапных неисправностях или авариях, случившихся впереди по маршруту движения.

General Motors приступила к установке связи 4G LTE от AT&T в автомобилях с 2014 года, в качестве дополнения к системе навигации и безопасности OnStar.