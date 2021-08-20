Lada Niva Travel начали продавать в Южной Америке

Российский внедорожник Lada Niva Travel начали продавать в ещё одной стране. В этот раз автомобиль заметили в Боливии. Одно из профильных сообществ в соцсетях опубликовало снимок «Нивы» на фоне южноамериканских гор. Там отечественная модель в пересчёте на рубли стоит 1,6 миллиона.

Фото: © / vk.com © / vk.com

На официальной странице компании Bolivian Auto Motors, которая занимается доставкой и реализацией российских внедорожников на рынке Южной Америке, первая публикация о старте продаж модели датируется ещё июнем текущего года. Однако внимание на это обратили только сейчас. Стоимость Lada Niva Travel для покупателей из Боливии начинается от 21 900 долларов, или 1,6 миллиона рублей по текущему курсу. На российском рынке цена внедорожника варьируется от 779 900 до 941 900 рублей.

По комплектации автомобиль ничем не отличается от тех, которые представлены на российском рынке. В моторном отсеке установлен 1,7-литровый атмосферный двигатель мощностью 80 лошадиных сил, в паре с ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач. «Нива» оснащена системой полного привода, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

Официально отечественный автопроизводитель не поставляет автомобили на зарубежные рынки, поэтому реализацией занимаются «серые» дилеры. Это частные компании, которые выкупают автомобили у официальных дилеров, сертифицируют их под нормы других стран и перепродают клиентам.