Tesla Model X разбила открытую дверь об автобус

В Лондоне засняли странный инцидент с электрокаром Tesla Model X, который ехал с открытой дверью. Кроссовер «встретился» с двухэтажным автобусом, а результатом стала сильно помятая дверь Model X и разбитое стекло встречного даблдекера.

Фото: car.ru car.ru

Произошедшую аварию показали на видео в Сети. Правда, почему электрокар ехал с поднятой дверью, неизвестно, особенно учитывая, что обычно он сигнализирует водителю об этом всеми доступными способами.

Поднятая задняя дверь Tesla Model X разбила стекло автобуса справа – как раз в том месте, где находится водитель. К счастью, электрокар передвигался с небольшой скоростью, а водители не пострадали. Разбив стекло, дверь еще раз задела борт автобуса, после чего погнулась и опустилась в неестественное положение.