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Tesla Model X разбила открытую дверь об автобус

Car.ruиещё 1
1 час назад

В Лондоне засняли странный инцидент с электрокаром Tesla Model X, который ехал с открытой дверью. Кроссовер «встретился» с двухэтажным автобусом, а результатом стала сильно помятая дверь Model X и разбитое стекло встречного даблдекера.

Tesla Model X разбила открытую дверь об автобус
Фото: car.rucar.ru

Произошедшую аварию показали на видео в Сети. Правда, почему электрокар ехал с поднятой дверью, неизвестно, особенно учитывая, что обычно он сигнализирует водителю об этом всеми доступными способами.

Поднятая задняя дверь Tesla Model X разбила стекло автобуса справа – как раз в том месте, где находится водитель. К счастью, электрокар передвигался с небольшой скоростью, а водители не пострадали. Разбив стекло, дверь еще раз задела борт автобуса, после чего погнулась и опустилась в неестественное положение.

Электрокроссовер оборудован подъемными дверями типа «крыло сокола». Забыть закрыть их довольно сложно: электроника Model X выводит визуальные предупреждения на оба дисплея в салоне, сопровождая их звуковыми сигналами.

Автоновости,Tesla Model X,Tesla,
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