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АвтоВАЗ отказался от увеличения рабочих смен

ИА Regnum
2 часа назад

Руководство АвтоВАЗа отменило приказ об увеличении рабочих смен осенью 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба профсоюзной организации предприятия.

АвтоВАЗ отказался от увеличения рабочих смен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новый приказ отменяет предыдущие решения президента АвтоВАЗа, принятые в июне и июле текущего года. Тогда на предприятии планировали ввести 9-часовые рабочие смены для производственных подразделений с 6 сентября по 5 декабря текущего года. Ожидалось, что это позволит добиться увеличения производственного плана на 10%.

Ранее в АвтоВАЗе также объявили о предстоящей приостановке выпуска автомобилей на всех трёх линиях на предприятии в Тольятти. Линии будут остановлены на одну рабочую неделю с 23 августа. Причиной приостановки стали сбои в поставках электронных компонентов Bosh.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе в Минпромторге РФ заявили о проработке вопроса о поставках электронных компонентов предприятиям АвтоВАЗа.

Автоновости,Минпромторг,Автоваз,
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