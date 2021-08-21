Спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что процедура ТО не нужна для покупки ОСАГО, однако по-прежнему остаётся обязательной.
«При оформлении полиса страховые компании больше не будут требовать диагностическую карту, но это не значит, что техосмотр не нужно будет проходить вовсе», — написал Володин в своём Telegram-канале.
Он отметил, что если водитель не прошедшего техосмотр автомобиля станет виновником ДТП из-за технической неисправности, то страховка действовать не будет.
С 1 марта 2022 года за отсутствие диагностической карты автомобилистов начнут штрафовать на 2 тыс. рублей. Проверять наличие документа планируют с помощью специальных дорожных камер, а сам штраф обещали выписывать один раз в сутки.