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В Госдуме объяснили необходимость проходить техосмотр

Говорит Москва
10 минут назад

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что процедура ТО не нужна для покупки ОСАГО, однако по-прежнему остаётся обязательной.

«При оформлении полиса страховые компании больше не будут требовать диагностическую карту, но это не значит, что техосмотр не нужно будет проходить вовсе», — написал Володин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что если водитель не прошедшего техосмотр автомобиля станет виновником ДТП из-за технической неисправности, то страховка действовать не будет.

С 1 марта 2022 года за отсутствие диагностической карты автомобилистов начнут штрафовать на 2 тыс. рублей. Проверять наличие документа планируют с помощью специальных дорожных камер, а сам штраф обещали выписывать один раз в сутки.

Автоновости,Видео,Вячеслав Володин,Госдума,
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