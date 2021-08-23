ОСАГО без ТО: заработали новые правила для страховых полисов

ОСАГО с сегодняшнего дня «отвязали» от техосмотра. Теперь, чтобы получить полис обязательного страхования автогражданской ответственности, не нужно предъявлять диагностическую карту.

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Как утверждают авторы закона, освобождение ОСАГО от ТО повысит доступность обязательной страховки. Ведь пунктов техосмотра хватает далеко не во всех регионах, и в итоге водители сталкивались с ситуациями, когда не могли застраховаться даже при всем желании.

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За отделение ОСАГО от ТО выступили и страховщики. Они говорят, что сейчас действительно нет существенной зависимости между прохождением техосмотра и аварийностью. И приводят статистику ГИБДД, из которой следует, что доля аварий по причине технической неисправности в общей массе не превышает 0,1%.

Впрочем, такой шаг по мнению экспертов был скорее вынужденным. Дело в том, что многие техцентры просто не успели перейти на новый регламент проверки автомобилей (на диагностической карте обязали размещать фотографии авто с указанием времени и координат места съемки). А значит, водитель не смог бы ни пройти техосмотр, ни купить ОСАГО.

Но это не значит, что техосмотр теперь вообще не нужен — без него будут штрафовать. Но не сейчас, а с 1 марта 2022 года, когда вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Но все еще может измениться, говорит директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.

Сергей Канаев, директор Национального общественного центра безопасности движения: «Вступит он в силу или нет, непонятно, потому что готовность СТО еще не превышает 50%. И непонятно, будет ли сам технический осмотр обязательным для частных лиц или нет, потому что глава ГИБДД высказался за отмену обязательного технического осмотра для частных лиц. А что касается того, как же сделать так, чтобы люди все-таки проходили технический осмотр, я считаю, что нужно идти по пути Америки, когда работает не принудиловка, а именно система поощрения за счет снижения стоимости полиса ОСАГО, за счет франшизы при ДТП, когда может снизиться выплата. И третье — это при оплате транспортного налога».

Сделать прохождение ТО добровольным предлагал глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников. Он заявил, что ответственные водители и без того заинтересованы в исправности своих авто, а потому сами должны проходить проверку.

Но на практике официально ТО проходили, мягко говоря, не все, отмечают эксперты. Водители покупали диагностические карты на черном рынке. В том числе из-за этого и решили провести реформу ТО. Но от всех этих инициатив может измениться не отношение к техосмотру, а цена полиса ОСАГО (конечно же в большую сторону), считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза: «Техосмотр десять лет подряд, все то время, когда его контролировали страховые компании, фальсифицировался. И люди привыкли, что никто осмотр не проходит. Существуют не очень хорошие перспективы. Плохое техническое состояние автомобиля — это риск, и его страховые компании во всем мире всегда будут учитывать. Они, я уверен, сейчас будут обращаться в ЦБ с просьбой о повышении тарифов на ОСАГО просто потому, что у них появляется аргументация: они не могут оценить техническое состояние автомобилей, они считают тот риск по максималке — это первое. И второе — страховые компании будут устанавливать, что в ряде случаев ДТП произошло из-за плохого технического состояния автомобиля, и будут обращаться в суды с регрессными исками к автовладельцам, что, конечно, фундаментальный риск».