ОСАГО без ТО: заработали новые правила для страховых полисов

ОСАГО с сегодняшнего дня «отвязали» от техосмотра. Теперь, чтобы получить полис обязательного страхования автогражданской ответственности, не нужно предъявлять диагностическую карту.
Как утверждают авторы закона, освобождение ОСАГО от ТО повысит доступность обязательной страховки. Ведь пунктов техосмотра хватает далеко не во всех регионах, и в итоге водители сталкивались с ситуациями, когда не могли застраховаться даже при всем желании.
За отделение ОСАГО от ТО выступили и страховщики. Они говорят, что сейчас действительно нет существенной зависимости между прохождением техосмотра и аварийностью. И приводят статистику ГИБДД, из которой следует, что доля аварий по причине технической неисправности в общей массе не превышает 0,1%.
Впрочем, такой шаг по мнению экспертов был скорее вынужденным. Дело в том, что многие техцентры просто не успели перейти на новый регламент проверки автомобилей (на диагностической карте обязали размещать фотографии авто с указанием времени и координат места съемки). А значит, водитель не смог бы ни пройти техосмотр, ни купить ОСАГО.
Но это не значит, что техосмотр теперь вообще не нужен — без него будут штрафовать. Но не сейчас, а с 1 марта 2022 года, когда вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Но все еще может измениться, говорит директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.
Сергей Канаев, директор Национального общественного центра безопасности движения: «Вступит он в силу или нет, непонятно, потому что готовность СТО еще не превышает 50%. И непонятно, будет ли сам технический осмотр обязательным для частных лиц или нет, потому что глава ГИБДД высказался за отмену обязательного технического осмотра для частных лиц. А что касается того, как же сделать так, чтобы люди все-таки проходили технический осмотр, я считаю, что нужно идти по пути Америки, когда работает не принудиловка, а именно система поощрения за счет снижения стоимости полиса ОСАГО, за счет франшизы при ДТП, когда может снизиться выплата. И третье — это при оплате транспортного налога».
Сделать прохождение ТО добровольным предлагал глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников. Он заявил, что ответственные водители и без того заинтересованы в исправности своих авто, а потому сами должны проходить проверку.
Но на практике официально ТО проходили, мягко говоря, не все, отмечают эксперты. Водители покупали диагностические карты на черном рынке. В том числе из-за этого и решили провести реформу ТО. Но от всех этих инициатив может измениться не отношение к техосмотру, а цена полиса ОСАГО (конечно же в большую сторону), считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза: «Техосмотр десять лет подряд, все то время, когда его контролировали страховые компании, фальсифицировался. И люди привыкли, что никто осмотр не проходит. Существуют не очень хорошие перспективы. Плохое техническое состояние автомобиля — это риск, и его страховые компании во всем мире всегда будут учитывать. Они, я уверен, сейчас будут обращаться в ЦБ с просьбой о повышении тарифов на ОСАГО просто потому, что у них появляется аргументация: они не могут оценить техническое состояние автомобилей, они считают тот риск по максималке — это первое. И второе — страховые компании будут устанавливать, что в ряде случаев ДТП произошло из-за плохого технического состояния автомобиля, и будут обращаться в суды с регрессными исками к автовладельцам, что, конечно, фундаментальный риск».
Страховая компания вправе взыскать с виновника ДТП выплаченную ею сумму. Это правило может применяться как раз из-за отсутствия у водителя диагностической карты. А это уже суммы более существенные, чем штраф в 2 тысячи рублей, который предусмотрен поправками в КоАП. Но на фоне отделения ТО от ОСАГО и в противовес инициативе ГИБДД об отмене техосмотра в Совфеде предложили начать штрафовать за отсутствие диагностических карт раньше запланированного — уже с 1 октября.