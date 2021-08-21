ГК «Кузьмиха» открыла новый дилерский центр CHERY в Бурятии

Новый дилерский центр китайского бренда CHERY был открыт в Бурятии.

Официальным партнером китайского автомобильного концерна стала группа компаний «Кузьмиха», которая основана в 1993 году и на протяжении многих лет успешно работает с различными автоконцернами, предлагая им свои услуги. Торжественная презентация открытия центра прошла 14 августа текущего года.

В конкурсе за право стать дилером CHERY в Бурятии ГК «Кузьмиха» обошла множество сильных иркутских и бурятских конкурентов и получила от «АО Чери Автомобили РУС» право на эксклюзивное дилерство в республике, тем самым удвоив число своих представительств.