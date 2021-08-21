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Российских водителей предупредили об изменениях в дорожных знаках

Lenta.ruиещё 8
3 часа назад

ГИБДД предупредила водителей, что с 1 сентября 2021 года на российских дорогах оставят только новую версию знака «Фотовидеофиксация». Соответствующее постановление правительства вступило в силу в марте, передает РИА Новости.

Россиян предупредили об изменениях в дорожных знаках с 1 сентября
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Отмечается, что вместо уже существующего знака 8.23 на дорогах установят новый — 6.22. Он будет применяться самостоятельно, находиться только на въезде в населенный пункт и действовать на всей его территории. Этот знак уже присутствует на трассах вне поселений, в 150–300 метрах от начала снимаемого участка дороги, а также на въездах в населенные пункты, и предупреждает о работе камер, фиксирующих нарушения.

В ГИБДД считают, что новые правила помогут исправить массовое применение знаков 8.23, заполонивших улицы.

Ранее сообщалось, что МВД России изучает возможность оснастить автомобили Госавтоинспекции светосигнальной балкой с функциями видеонаблюдения и фотовидеофиксации. Как сообщили в ведомстве, подобное нововведение позволит выявлять в транспортном потоке проблемных российских водителей, а также машины, числящиеся в угоне.

Автоновости,ГИБДД,МВД,РИА Новости,
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