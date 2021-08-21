Россиянам объяснили изменения в дорожных знаках

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков объяснил изменения в дорожном знаке «Фотовидеофиксация», которые произойдут с 1 сентября 2021 года. Его слова передает RT.

Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ» Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

«Смысл в том, что раньше знак "Фотовидеофиксация" сочетался с другим знаком, например "Ограничение скорости", и действовал перед конкретной камерой», — рассказал Кадаков.

Однако теперь эти знаки будут ставить не перед камерами, а на дорожных участках.

По словам эксперта, новый знак придумали, так как поменялся смысл предупреждения. Он отметил, что для водителя нет никакой разницы, какой конкретно дорожный знак будет предупреждать.