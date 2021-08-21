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Россиянам объяснили изменения в дорожных знаках

Lenta.ruиещё 2
43 минуты назад

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков объяснил изменения в дорожном знаке «Фотовидеофиксация», которые произойдут с 1 сентября 2021 года. Его слова передает RT.

Россиянам объяснили изменения в дорожных знаках
Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

«Смысл в том, что раньше знак "Фотовидеофиксация" сочетался с другим знаком, например "Ограничение скорости", и действовал перед конкретной камерой», — рассказал Кадаков.

Однако теперь эти знаки будут ставить не перед камерами, а на дорожных участках.

По словам эксперта, новый знак придумали, так как поменялся смысл предупреждения. Он отметил, что для водителя нет никакой разницы, какой конкретно дорожный знак будет предупреждать.

Россиян предупредили об изменениях в дорожных знаках с 1 сентября

Ранее ГИБДД предупредила водителей, что с 1 сентября на российских дорогах оставят только новую версию знака «Фотовидеофиксация». Соответствующее постановление правительства вступило в силу в марте. Вместо уже существующего знака 8.23 на дорогах установят новый — 6.22.

Автоновости,Максим Кадаков,ГИБДД,За рулем,
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