В ГИБДД предупредили об изменениях в дорожных знаках

Дорожные знаки «Фотовидеофиксация» нового образца установят в России с 1 сентября 2021 года, сообщает НСН со ссылкой на ГИБДД.

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Вместо действующего знака фотовидеофиксации 8.23 на дорогах появится новый знак 6.22.

Знак 6.22 отличается от версии 8.23 тем, что устанавливается самостоятельно, без других знаков, только на въезде в населенный пункт и действует на всей его территории. Благодаря этому сотрудники ГИБДД рассчитывают уменьшить количество знаков фотовидеофиксации, заполонивших улицы.