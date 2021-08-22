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Российских водителей предупредили об изменении дорожных знаков с 1 сентября

Газета.Ruиещё 5
10 часов назад

Дорожные знаки «Фотовидеофиксация» нового образца установят в России с 1 сентября 2021 года, сообщает НСН со ссылкой на ГИБДД.

В ГИБДД предупредили об изменениях в дорожных знаках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вместо действующего знака фотовидеофиксации 8.23 на дорогах появится новый знак 6.22.

Водителям грозят новые «летние» штрафы

Знак 6.22 отличается от версии 8.23 тем, что устанавливается самостоятельно, без других знаков, только на въезде в населенный пункт и действует на всей его территории. Благодаря этому сотрудники ГИБДД рассчитывают уменьшить количество знаков фотовидеофиксации, заполонивших улицы.

Напомним, знак, предупреждающий о работе фиксирующих нарушения фото- и видеокамер, будут устанавливать также на трассах на расстоянии 150–300 метров от начала участка дороги, на котором ведется съемка.

Автоновости,ГИБДД,
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