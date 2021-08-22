Новые правила оформления ОСАГО вступили в силу

В России с 22 августа вступили в силу новые правила получения полиса ОСАГО. Водителям больше не нужно предоставлять документ о прохождении техосмотра, когда они заключают договор об обязательном страховании. Документ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Обязательный техосмотр для получения ОСАГО был избыточной мерой, и его отмена является верным решением, отметил председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. Отмечается, что отсутствие документа о техосмотре не повлечет наказания, если автомобиль попадет в ДТП.

С помощью нового закона власти хотят победить незаконный бизнес. Глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что данное решение поддержали все участники рынка.