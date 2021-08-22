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В России отменен обязательный техосмотр для получения ОСАГО

Lenta.ru
1 час назад

В России с 22 августа вступили в силу новые правила получения полиса ОСАГО. Водителям больше не нужно предоставлять документ о прохождении техосмотра, когда они заключают договор об обязательном страховании. Документ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые правила оформления ОСАГО вступили в силу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обязательный техосмотр для получения ОСАГО был избыточной мерой, и его отмена является верным решением, отметил председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. Отмечается, что отсутствие документа о техосмотре не повлечет наказания, если автомобиль попадет в ДТП.

С помощью нового закона власти хотят победить незаконный бизнес. Глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что данное решение поддержали все участники рынка.

Другой проблемой являлся недостаток станций техобслуживания, отвечающих требованиям закона, отметил депутат. «В результате, люди опять же вынуждены покупать диагностические карты», — подчеркнул Аксаков. Именно эти факторы стали стимулами для внесения в июне этого года поправок в закон «О безопасности дорожного движения».

Автоновости,Виктор Похмелкин,Анатолий Аксаков,
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