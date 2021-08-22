В Госдуме заявили о незаконных штрафах на дорогах

Везде стоят камеры, измеряющие среднюю скорость, что незаконно. В законодательстве нет понятия «средняя скорость». Есть понятие «нарушение скоростного режима», где чётко подразделили границы этих нарушений. От 20 до 40 км/ч, от 40 до 60, от 60 до 80 и свыше 80 км/ч, — сказал Лысаков.

Он уточнил: за каждый описанный случай — свой размер штрафа. Депутат задался вопросом, зачем вообще нужны камеры, если они никак не влияют на безопасность дорожного движения.

По его мнению, на них просто зарабатывают деньги. К тому же не все люди понимают, что эти устройства измеряют среднюю скорость, то есть в начале участка и через 10, 20, 30 километров. При отличной видимости и свободной полосе многие разгоняются и нарушают, сами того не зная, посетовал депутат.