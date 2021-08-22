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Госдума предупредила россиян о незаконных штрафах на дорогах

News.ru
1 час назад

Водителей в России нельзя штрафовать за превышение средней скорости, зафиксированной дорожной камерой. Об этом URA.RU заявил член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

В Госдуме заявили о незаконных штрафах на дорогах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, в стране не существует такого закона.

Везде стоят камеры, измеряющие среднюю скорость, что незаконно. В законодательстве нет понятия «средняя скорость». Есть понятие «нарушение скоростного режима», где чётко подразделили границы этих нарушений. От 20 до 40 км/ч, от 40 до 60, от 60 до 80 и свыше 80 км/ч, — сказал Лысаков.

Он уточнил: за каждый описанный случай — свой размер штрафа. Депутат задался вопросом, зачем вообще нужны камеры, если они никак не влияют на безопасность дорожного движения.

По его мнению, на них просто зарабатывают деньги. К тому же не все люди понимают, что эти устройства измеряют среднюю скорость, то есть в начале участка и через 10, 20, 30 километров. При отличной видимости и свободной полосе многие разгоняются и нарушают, сами того не зная, посетовал депутат.

Ранее стало известно, что водителей предлагают поощрять 50%-ной скидкой на уплату транспортного налога за безопасное вождение.

Автоновости,Транспортный налог,Вячеслав Лысаков,Конституционный комитет Госдумы,Госдума,
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