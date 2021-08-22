Представлен новый российский внедорожник — конкурент УАЗу

В России на форуме «Армия-2021» представили новый внедорожник ВПК «Стрела». Речь идёт о рамном пятиметровом автомобиле снаряжёной массой 3,5 тонны, который технически близок к коммерческой линейке «Группы ГАЗ». Обычная версия «Стрелы» сможет конкурировать с УАЗами на гражданском рынке и стать основным транспортом командующего состава Вооруженных сил РФ; конструкцией предусмотрено бронирование и создание защищённой водоплавающей модификации.

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По предварительным данным, небронированный внедорожник «Стрела» создан вокруг оригинальной рамы, но по узлам, агрегатам, деталям кузова и салона унифицирован с «Газелью-NEXT» и «Соболем-NEXT». Под капотом американо-китайский турбодизель Cummins ISF объёмом 2,8 литра, коробка передач — российская 6-скоростная «механика».

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Прототип «Стрелы» создан силами Военно-промышленной компании (ВПК) и Конструкторского бюро молодежи (КБМ) при МГТУ им. Баумана. Бюро известно в том числе по проекту родстера «Крым».

Спереди у «Стрелы» независимая пружинная подвеска, задний мост подвешен на рессорах. Предусмотрен жёстко подключаемый полный привод с понижающей передачей. Грузоподъёмность представленной пятиместной версии — 900 килограммов, но в перспективе возможен выпуск двух- и четырёхдверных пикапов, а также короткобазного внедорожника с иными характеристиками.

Подробную техническую информацию о новинке разработчики планируют опубликовать после форума «Армия-2021», но основные параметры наверняка будут подтверждены в течение недели.

Перспективы серийного производства «Стрелы» неизвестны, хотя политическая воля для создания нового отечественного внедорожника есть — в четвёртом квартале 2019 года Владимир Путин посетовал на медленную конверсию предприятий Оборонно-промышленного комплекса и дал понять, что перед военными стоит задача наладить выпуск продукции, конкурентоспособной на гражданском рынке.