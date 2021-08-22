Римац пообещал выпустить «абсолютно безумный» Bugatti

Компания может однажды сконструировать вседорожник или гранд-турер

Фото: Bolide © Bugatti Bolide © Bugatti

Глава недавно основанной объединённой компании Bugatti Rimac Мате Римац рассказал о перспективах обеих марок — французской и хорватской. Прежде всего предприниматель планирует выпустить преемника модели Chiron, представленной ещё в 2016 году. Сохранит ли новый гиперкар исполинский 8,0-литровый двигатель W16, пока неизвестно, но Римац полон энтузиазма и настроен весьма решительно, отмечая, что «с Бугатти можно сделать так много всего».

В интервью изданию Motor Trend основатель Rimac Automobili и нынешний глава объединённого предприятия Bugatti Rimac Мате Римац рассказал, что новая модель французской марки, которая, очевидно, придёт на смену гиперкару Chiron, может стать «чем-то абсолютно безумным, о чём никто и не думал». Он упомянул в числе новых проектов разработку гибридной силовой установки — вероятно, она как раз достанется перспективному автомобилю. До конца десятилетия Бугатти выпустит и первый электрокар, который, подчёркивает Римац, станет абсолютно самостоятельной моделью, разработанной с чистого листа, и не будет иметь с моделью Rimac Nevera ничего общего.