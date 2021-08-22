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Римац пообещал выпустить «абсолютно безумный» Bugatti

Motor.ru
31 минуту назад

Компания может однажды сконструировать вседорожник или гранд-турер

Римац пообещал выпустить «абсолютно безумный» Bugatti
Фото: Bolide © BugattiBolide © Bugatti

Глава недавно основанной объединённой компании Bugatti Rimac Мате Римац рассказал о перспективах обеих марок — французской и хорватской. Прежде всего предприниматель планирует выпустить преемника модели Chiron, представленной ещё в 2016 году. Сохранит ли новый гиперкар исполинский 8,0-литровый двигатель W16, пока неизвестно, но Римац полон энтузиазма и настроен весьма решительно, отмечая, что «с Бугатти можно сделать так много всего».

В интервью изданию Motor Trend основатель Rimac Automobili и нынешний глава объединённого предприятия Bugatti Rimac Мате Римац рассказал, что новая модель французской марки, которая, очевидно, придёт на смену гиперкару Chiron, может стать «чем-то абсолютно безумным, о чём никто и не думал». Он упомянул в числе новых проектов разработку гибридной силовой установки — вероятно, она как раз достанется перспективному автомобилю. До конца десятилетия Бугатти выпустит и первый электрокар, который, подчёркивает Римац, станет абсолютно самостоятельной моделью, разработанной с чистого листа, и не будет иметь с моделью Rimac Nevera ничего общего.

Не менее интересны и другие планы Римаца. Он рассказал, что хотел бы увидеть в модельном ряду Bugatti нечто иное, кроме двухместных гиперкаров. Например, топ-менеджер не исключает возможности выпуска роскошного гранд-турера или даже вседорожника. Что касается компании Rimac, то её объединение с Bugatti никак не повлияет на планы развития хорватской марки. Она по-прежнему не будет выпускать более 100 автомобилей в год, а тираж электрогиперкара Nevera составит 150 экземпляров — по 50 в год. Преемник модели появится ориентировочно в 2025 году.

Автоновости,Bugatti,
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