General Motors приостановит производство электромобилей

Американский автогигант General Motors (GM) объявил о недельной приостановке производства электромобилей Chevrolet Bolt и Bolt EUV на заводе Orion в штате Мичиган. Причиной паузы в работе предприятий стала нехватка полупроводниковых компонентов, сообщил портал CNET. Массовое производство хэтчбека Chevrolet Bolt и электрического кроссовера Bolt EUV стартовало недавно — обе модели анонсировали только в феврале 2021 года.

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До недавнего времени General Motors удавалось сохранить работоспособность линий по выпуску Chevrolet Bolt и Bolt EUV. Но вслед за местным производителем микросхем TSMC проблемы с мощностями производства возникли у завода Orion, отметило издание CNET.

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Приостановку производства запланировали только на неделю, с 24-го по 30-е августа включительно. Даже такого срока может быть достаточно, чтобы вызвать сбои во всей цепочке поставок.

До этого глобальный дефицит полупроводниковых компонентов затронул ещё пять заводов GM, производство на которых компания также была вынуждена скорректировать. Речь идёт о трёх предприятиях в США и ещё двух в Канаде и Мексике.

В июле GM подтвердил сокращение производства на заводах в Мичигане, Индиане и Мексике. Там производят пикапы Chevrolet Silverado и GMC Sierra.

Автопром всего мира вынужден сокращать производство из-за нехватки чипов. В частности, General Motors обратилась к правительству Тайваня за помощью в обеспечении поставок, после того как местная компания TSMC — один из крупных производителей автомобильных микросхем — отказалась поставлять микросхемы под предлогом нехватки мощностей.

Накануне «Секрет» рассказывал, что General Motors отзовёт 73 000 своих электромобилей марки Chevrolet Bolt из-за риска возгорания аккумуляторов. В батареях обнаружились производственные дефекты, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье владельцев электрокаров. Отзыв электрокаров и замена неисправных аккумуляторов обойдутся компании в $1 млрд.