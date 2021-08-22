Дефицит двигателей Mercedes-AMG V8 не коснется Aston Martin

Дефицит двигателей Mercedes-AMG V8 не коснется компании Aston Martin. Официальный представитель британской марки подтверил, что немецкие моторы V8 поставляются в штатном режиме, так что клиенты по всему миру получат свои кроссоверы и суперкары без задержек. Бесперебойное обеспечение Aston Martin двигателями V8 показательно, ведь у североамериканского филиала Mercedes-Benz возник серьёзный дефицит подобных силовых агрегатов.

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В понедельник фирма Mercedes-Benz признала прекращение поставок почти всех восьмицилиндровых моделей на рынок США. Из-за нехватки микрочипов американцы не смогут заказать ни одну модель с двигателями линейки M 176/M 177/M 178, а исключение сделают только для седанов S 580 4Matic и лимузинов S 580 Maybach 4Matic.

Однако суперкары и кроссоверы Aston Martin с аналогичным мотором Mercedes-AMG V8 (M 177) по-прежнему доступны к заказу в США, и похоже британская марка не ждёт дефицита силовых агрегатов. Это может означать, что у Aston Martin привилегированное положение, и интересы британского партнёра Mercedes-Benz ставит во главу угла. О масштабах проблем немецкого автогиганта можно судить по остановке американских продаж самых маржинальных моделей — Mercedes-Maybach GLS 600 и всей линейки восьмицилиндровых Mercedes-AMG.

Стоит отметить, что объёмы продаж восьмицилиндровых Aston Martin и Mercedes-Benz несравнимы: например, в 2020 году было продано примерно 2,5 тысячи Aston Martin с моторами Mercedes-AMG. Впрочем, в этом году тиражи Aston Martin кратно увеличатся.