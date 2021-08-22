Премиум-кроссовер Chery обзавелся новым турбомотором

Среднеразмерный премиум-кроссовер CheryExeed TXL (в Поднебесной — просто Exeed TXL) обзавелся новым турбомотором 2.0. Наиболее мощная версия TXL Lingyun отличается эксклюзивным серым цветом кузова, T-образным селектором 7-скоростной роботизированной трансмиссии, 261-сильным (400 Нм) бензиновым 2,0-литровым двигателем линейки TGDI и безальтернативным полным приводом с электронноуправляемой многодисковой муфтой BorgWarner.

Фото: Exeed TXL Lingyun с двигателем 2.0 Exeed TXL Lingyun с двигателем 2.0

До России Exeed TXL добрался прошлой осенью под брендом CheryExeed, но в Поднебесной модель выпускается более двух лет, так что расширение моторной гаммы логично.

В дополнение к знакомой россиянам «турбочетвёрке» 1.6 TGDI (186 лошадиных сил, 275 Нм) добавился модульный двигатель той же линейки TGDI объёмом 2,0 литра мощностью 261 лошадиную силу и крутящим моментом 400 Нм.

Глобальных отличий для топ-версии не предусмотрено — Exeed TXL Lingyun идентичен обычным обновлённых TXL, если не считать шильдика 400T на пятой двери, особого цвета кузова и иного селектора «робота» в салоне (у 1,6-литровых кроссоверов — миниатюрный джойстик).

Полный привод с муфтой подключения задней оси и 7-ступенчатый преселективный «робот» — стандартное оснащение. Вдобавок, при покупке самой мощной версии не придётся доплачивать за системы мониторинга «слепых» зон и распознавания лиц и подсветку салона. А вот информационно-развлекательный комплекс с парой 12,3-дюймовых дисплеев и сенсорный пульт управления климатом с парой шайб (а-ля Jaguar Land Rover) положен всем Exeed TXL после рестайлинга.

Топ-версию Exeed TXL Lingyun оценили в 159 тысяч юаней (1,8 миллиона рублей), тогда как переднеприводные кроссоверы с двигателем 1.6 стоят от 140 тысяч юаней (1,6 миллиона рублей).