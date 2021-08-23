В 2022 году Hyundai локализует производство двухлитрового двигателя в Санкт-Петербурге

Согласно данным, которые озвучили представители компании, производство двигателя будет локализовано в Санкт-Петербурге, сам мотор предназначается для моделей Hyundai-Kia, которые собираются в Калининграде. Не исключен факт переноса производства в Санкт-Петербург.

Двигатель NU 2.0 будут производить на строящемся заводе в Сестрорецке под Санкт-Петербургом. Первый этап подразумевает изготовление 240 000 двигателей. Позже будет рассматриваться возможность увеличения производства до 330 000 экземпляров.

Известно, что компании одобрили заём в размере 323 000 000 рублей. При этом общий бюджет проекта составляет 408,4 миллиона рублей. Запуск производства двухлитрового двигателя запланирован на июль 2022 года, но может быть отложен до августа.