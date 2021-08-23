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В 2022 году Hyundai локализует производство двухлитрового двигателя в Санкт-Петербурге

Car.ruиещё 1
2 часа назад

Согласно данным, которые озвучили представители компании, производство двигателя будет локализовано в Санкт-Петербурге, сам мотор предназначается для моделей Hyundai-Kia, которые собираются в Калининграде. Не исключен факт переноса производства в Санкт-Петербург.

В 2022 году Hyundai локализует производство двухлитрового двигателя в Санкт-Петербурге
Фото: Car.ruCar.ru

Двигатель NU 2.0 будут производить на строящемся заводе в Сестрорецке под Санкт-Петербургом. Первый этап подразумевает изготовление 240 000 двигателей. Позже будет рассматриваться возможность увеличения производства до 330 000 экземпляров.

Известно, что компании одобрили заём в размере 323 000 000 рублей. При этом общий бюджет проекта составляет 408,4 миллиона рублей. Запуск производства двухлитрового двигателя запланирован на июль 2022 года, но может быть отложен до августа.

Доставка двигателей из Петербурга в Калининград, станет более выгодным решением, чем поставки агрегата из Кореи. А Калининградском «Автоторе» пока не обсуждают планы о совместных проектах с партнерами до принятия согласованных решений.

Автоновости,Hyundai,
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