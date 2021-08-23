Новый Ford Bronco начнут красить в цвет внедорожников первого поколения

Для модели предложили новый зеленый оттенок

Фото: Ford Ford

Компания Ford добавила в гамму цветов кузова Bronco два новых оттенка: красный Hot Pepper Red Metallic Tinted Clearcoat и зеленый Eruption Green Metallic. Первый раньше предлагали для Focus ST, а второй — это современная интерпретация колера Mallard Green, в который красили Бронко первого поколения с начала до середины 70-х годов прошлого века. Прием заказов на такие внедорожники откроют до конца года.

По словам Барбары Уэлен, менеджера Ford по подбору цветов и материалов, фанаты Bronco трепетно относятся к цветовой гамме и они определено будут в восторге от нового «металлика» Eruption Green. Это современная краска, вдохновенная вечнозелеными растениями и оттенком Mallard Green, в который красили Бронко первого поколения. Причем колер не такой глубокий, как, к примеру, у Ferrari, а с желтоватым отливом, что «ещё больше подчеркивает связь с природой».

Прием заказов на внедорожники в красном цете Hot Pepper Red Metallic Tinted Clearcoat и зеленом Eruption Green Metallic откроется до конца года. Обе краски будут доступны и для двухдверной версии, и для четырехдверной. Между тем по окончании сборки машин 2021 модельного года из палитры будут исключены синие Antimatter Blue и Lightning Blue Metallic, а также красный Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat.

В целом для Бронко предлагают 11 цветов кузова, среди которых есть синий колер Velocity Blue, напоминающий об океанах, омывающих побережья тропических стран. Такой краской окрашен Bronco Riptide, концепт или, если угодно, демонстратор стилистических решений, вдохновленный пляжным отдыхом, серфингом и беззаботной жизнью западного побережья Америки.