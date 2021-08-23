4,9 секунды до «сотни»: представлен быстрый родстер для полиции РФ

«Военно-промышленная компания» (ООО «ВПК») и Конструкторское бюро молодежи (КБМ) представили первый скоростной родстер, предназначенный для полиции России. Новинка построена на базе модели «Крым», для создания которой в свою очередь использовали узлы и агрегаты АвтоВАЗа. Родстер, который разгоняется до 100 километров в час за 4,9 секунды, раскрасили в цвета Военной автомобильной инспекции (ВАИ) и предлагают использовать для поддержания порядка на дорогах.

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По словам одного из создателей полицейского родстера, разработка ВПК может «существенно улучшить» характеристики автомобилей Lada, который в настоящее время используются правоохранительными органами.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора по развитию ВПК Владимира Матанского, перспетива пересадить российских полицейских на быстрые родстеры уже обсуждалась с ГИБДД и нашла поддержку. «До закупок еще не продвинулись, но рассмотреть возможность они уже готовы, — добавил он. — Государственная структура — не быстрая, она не может мгновенно принимать решения и их каким-то образом реализовывать. Минобороны пока приятно удивлены нашим подходом и думают о том, как это можно использовать».

Технические подробности не приводятся, однако, по всей видимости, в движение новинку приводит тот же силовой агрегат, которым оснащается родстер «Крым»: это 1,6-литровый мотор от Lada Kalina , который форсировали до 140 лошадиных сил. Он сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач и обеспечивает автомобилю разгон до 220 километров в час.