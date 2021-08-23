Представлен преемник классического УАЗ-469

В России создали новый внедорожник под названием ВПК «Стрела». Ожидается, что он станет долгожданным преемником классического УАЗ-469, который не сходит с конвейера уже почти полвека. Сейчас новинку готовят для публичного дебюта на форуме «Армия-2021» в подмосковной Кубинке. Полноразмерный рамный внедорожник, унифицированный с «Соболем NN», в течение 5-10 лет может полностью заменить «ветерана» Ульяновского автозавода в армии и в народном хозяйстве.