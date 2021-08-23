Представлен преемник классического УАЗ-469

В России создали новый внедорожник под названием ВПК «Стрела». Ожидается, что он станет долгожданным преемником классического УАЗ-469, который не сходит с конвейера уже почти полвека. Сейчас новинку готовят для публичного дебюта на форуме «Армия-2021» в подмосковной Кубинке. Полноразмерный рамный внедорожник, унифицированный с «Соболем NN», в течение 5-10 лет может полностью заменить «ветерана» Ульяновского автозавода в армии и в народном хозяйстве.
«Стрелу» разработали совместными силами инженеров Военно-промышленной компании и Конструкторского бюро молодежи (КБМ), а финансирует проект Минобороны, сообщает «Русский Автомобиль» ВКонтакте.
«Стрела» – это полноразмерный рамный внедорожник, собранный из комплектующих для серийных отечественных машин. Исключение составляют только лонжероны несущей рамы. Полная масса машины составляет 3,5 тонны, а снаряженная – 2,7 тонны, благодаря чему она попадает под категорию В.
В движение автомобиль приводит 149-сильный турбированный дизель Cummins ISF объемом 2,8 литра, знакомый по «ГАЗели NN». Он сочетается с шестиступенчатой «механикой» от «ГАЗели Next» и полным приводом типа part time с жестким подключением передней оси. Кузов изготовили на основе кабины «ГАЗели Next», причем черный колпак сзади снимается, превращая автомобиль в грузовичок.