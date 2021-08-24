В России создали ещё один беспилотник

На VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» состоялась премьера беспилотника Smart шаттл. Электрокар создан силами сотрудников Московского Политеха и предназначен для небольших парковых зон. Там он может выполнять роль экскурсионного автобуса, доставляющего пассажиров в отдаленные уголки, куда закрыт доступ обычным автомобилям.

В своей работе кубический Smart шаттл полагается на камеры, радары, систему глобального позиционирования, ультразвуковые датчики и специальное программное обеспечение, которое позволяет беспилотнику распознавать стационарные объекты, знаки и людей. Маршрут заранее прописывается в бортовой системе, затем машина просто по нему следует. Запас хода — 140 километров.

В Московском Политехе уверены, что такие «капсулы» можно использовать в роли экскурсионных автобусов на территории парков и экологических зон. Из-за небольших размеров шаттл проедет по узким дорожкам, а благодаря закрытым колесам будет безопасен для пешеходов. Кроме того, машинное зрение позволяет ему контролировать степень заполнения салона и правильность расположения пассажиров — и исходя из этого выбирать необходимый сценарий поездки.