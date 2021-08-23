Раскрыты характеристики самого компактного кроссовера Hyundai

В распоряжении Thekoreancarblog.com оказалась инсайдерская информация о двигателях новой модели Hyundai Casper. Самый компактный кроссовер в линейке марки, ориентированный на рынки развивающихся стран, получит две модификации: с литровым «атмоферником» мощностью 76 лошадиных сил и турбомотором того же объема, который развивает 100 сил. По слухам, новинку предложат с пятиступенчатой механической коробкой передач, а альтернативой станет «робот» либо четырехдиапазонный автомат.

Фото: autopostkorea.com autopostkorea.com

По данным корейских СМИ, Casper находится на финальном этапе сертификационных испытаний. Новинка построена на платформе К1, знакомой по другим бюджетным моделям Hyundai для развивающихся стран, хэтчбеку Santro и седану Aura. В длину кроссовер не превысит четырех метров и будет даже компактнее, чем трехдверная Lada Niva Legend. Особенностью модели станет то, что на заднем диване поместятся всего два человек, а не три, как в стандартном SUV.

На ранних шпионских снимках можно было рассмотреть дизайн экстерьера Casper. У модели необычная двухъярусная оптика с круглыми фарами и задние фонари с рисунком, составленным из множества треугольников. В салоне установят виртуальную панель приборов и большой экран информационно-развлекательной системы.

Производство вседорожника наладят на предприятии Hyundai Motor Company в южнокорейском Кванджу. Ежегодно марка планирует выпускать по 70 тысяч экземпляров Casper.