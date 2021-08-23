Раскрыты характеристики самого компактного кроссовера Hyundai

В распоряжении Thekoreancarblog.com оказалась инсайдерская информация о двигателях новой модели Hyundai Casper. Самый компактный кроссовер в линейке марки, ориентированный на рынки развивающихся стран, получит две модификации: с литровым «атмоферником» мощностью 76 лошадиных сил и турбомотором того же объема, который развивает 100 сил. По слухам, новинку предложат с пятиступенчатой механической коробкой передач, а альтернативой станет «робот» либо четырехдиапазонный автомат.
По данным корейских СМИ, Casper находится на финальном этапе сертификационных испытаний. Новинка построена на платформе К1, знакомой по другим бюджетным моделям Hyundai для развивающихся стран, хэтчбеку Santro и седану Aura. В длину кроссовер не превысит четырех метров и будет даже компактнее, чем трехдверная Lada Niva Legend. Особенностью модели станет то, что на заднем диване поместятся всего два человек, а не три, как в стандартном SUV.
На ранних шпионских снимках можно было рассмотреть дизайн экстерьера Casper. У модели необычная двухъярусная оптика с круглыми фарами и задние фонари с рисунком, составленным из множества треугольников. В салоне установят виртуальную панель приборов и большой экран информационно-развлекательной системы.
Производство вседорожника наладят на предприятии Hyundai Motor Company в южнокорейском Кванджу. Ежегодно марка планирует выпускать по 70 тысяч экземпляров Casper.
Ожидается, что новинка станет не только самым маленьким кроссовером Hyundai, но и самым дешевым – стартовый ценник в пересчете на рубли составит около полумиллиона.