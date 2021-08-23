В России запустили программу перехода на электромобили

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил концепцию по развитию электрического автотранспорта, предполагающую, что к 2024 году в стране выпустят не менее 25 тысяч электромобилей. Об этом сообщается на сайте правительства.

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Также к 2024-му в России планируют открыть более девяти тысяч зарядных станций для электромобилей.

В документе перечислены «первоочередные задачи для формирующейся отрасли». Среди них – развитие производственной и технологической баз, выведение на рынок «принципиально новых продуктов», создание современной инженерной и транспортной инфраструктуры.

Также в концепции указано, что власти планируют разработать специальный порядок проектирования парковок для электромобилей.

Еще один пункт документа посвящен поддержке производства электромобилей и стимулированию спроса на них. Российские электромобили планируют включить в программы льготного кредитования и лизинга, а также сделать платные дороги для них бесплатными.

Реализовать концепцию власти намерены в два этапа. По итогам первого (до 2024 года) должна появиться база для массового производства электромобилей. По итогам второго (до 2030-го) их выпуск должен достичь десяти процентов от общего объема производства транспорта в стране.

В правительстве рассчитывают, что благодаря созданию новой отрасли в России появится около 39 тысяч высокопроизводительных рабочих мест.

Исследователи из Международного валютного фонда и Джорджтаунского университета ранее пришли к выводу, что более 90 процентов от всех машин в США, Канаде, Европе и других развитых странах к 2040 году составят электромобили. А в независимом аналитическом центре RethinkX заявили, что большинство машин в США будут электрическими уже к 2030-му.