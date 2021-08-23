Инспекторы боятся, права дорожают. К чему привели облавы в регионах

Будущим водителям стало труднее «договориться» с инспекторами о получении прав, а тарифы на эти услуги выросли вдвое, выяснила «Газета.Ru». По словам источников в автошколах, это связано с коррупционными скандалами в регионах.

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В Уфе возбуждено уголовное дело в отношении начальника МРЭО ГИБДД Башкирии, его заместителя, а также еще пятерых инспекторов ГИБДД, принимавших экзамены на права, сообщает пресс-служба управления СК по республике Башкортостан. Бывших гаишников подозревают в "организации преступного сообщества и участия в нем, совершенного лицом с использованием своего служебного положения", а также в получении взяток. Все фигуранты дела были уволены из полиции "по отрицательным мотивам".

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По данным следствия, инспекторы еще в 2016 году организовали незаконную схему получения водительских удостоверений, причем каждый из участников группы курировал свой сектор. Одни сотрудники МРЭО договаривались с потенциальными клиентами о лояльном отношении на экзамене, другие обеспечивали успешную сдачу теоретической части, третьи – выставляли положительные оценки за вождение.

Как сообщает управление СК по Башкирии, уже установлена причастность подозреваемых к 33 фактам получения взяток, еще по нескольким эпизодам проводится проверка. Участившиеся в последние время проверки правоохранителей в ряде регионов экзаменационных подразделений ГИБДД привели к тому, что недобросовестные инспекторы стали осторожнее выдавать водительское удостоверения в обход официальных процедур и резко подняли тарифы на свои услуги, выяснила "Газета.Ru".

Так, источники в столичных автошколах утверждают, что за последний год неофициальный тариф за успешную сдачу экзаменов в Москве увеличился почти в два раза – с 30-40 тыс. рублей до 60-70 тыс. рублей. При этом, как отмечает один из собеседников "Газеты.Ru", сотрудники МРЭО стали осмотрительнее: человека, желающего в обход закона получить права с первого раза, теперь сразу предупреждают, что на экзамены нужно будет прийти не один и не два раза.

Чтобы не вызывать лишних подозрений, ему придется имитировать несколько провалов.

Источник отмечает, что если раньше можно было договориться о получении прав без документов об окончании автошколы, то в последнее время инспекторы стараются вообще не связываться с теми, кто обращается за водительским удостоверением без справки из автошколы. Посредниками между выпускниками образовательных учреждений и нечистым на руку гаишниками, подчеркивает собеседник, обычно выступают инструкторы по вождению. Еще на первых занятиях, увидев сомневающегося человека, они зачастую сами подталкивают учеников к незаконному способу получения прав, заявляя: "сам не сдашь".

Похожая ситуация наблюдается по всей России, говорят источники. По словам председателя ассоциации автошкол Архангельской области Алексея Нестеренко, тарифы за "лояльное отношение инспектора на экзамене" в последнее время выросли в полтора-два раза.

"К сожалению, мы все чаще видим картину, когда человек, приходя в автошколу, заранее запрограммирован на неофициальное получение прав. Напрямую говорят: мне учиться не надо, мне надо сдать экзамен", - делится наблюдениями Нестеренко.

Обычно такие люди, отмечает эксперт, либо приходят только на вождение, либо вообще не появляются на занятиях. А получив документ об окончании водительских курсов (также обычно за определенную плату), после нескольких неудачных попыток все же получает водительское удостоверение.

В национальном союзе автошкол (НСА) согласны, что сотрудники учебных заведений нередко замешаны в незаконных схемах получения водительских удостоверений. "Практически во всех регионах есть "серые" учебные заведения, которые вообще фактически не учат, а лишь выписывают свидетельства о якобы полученных знаниях. Может не во всех, но во многих экзаменационных подразделениях найдется сотрудник, с которым можно договориться.

Так или иначе человек права все равно получит", - отмечает председатель правления НСА Елена Зайцева.

Эксперты полагают, что несмотря возросший в последнее время интерес правоохранительных органов к инспекторам, продающим права, полностью искоренить незаконные схемы получения водительских удостоверений вряд ли получится.

"Сомневаюсь, что это и другие задержания взяточников приведут к тому, что автоинспекторы перестанут брать деньги за прием экзаменов. Люди приходят в МРЭО явно не для того, чтобы получать мизерную зарплату, а для того, чтобы иметь доступ к коррупционной кормушке", - считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Столкнувшись со взяточничеством еще на этапе получения водительского удостоверения, в сознании автомобилиста откладывается, что с инспектором можно договориться, отмечает экс-глава гильдии автошкол Сергей Лобарев.

По его словам, нередко это и становится поводом для "решения вопроса на месте", когда такого останавливают на дороге за нарушение ПДД.

При этом не все знают, что фиктивное "получение" водительских прав чревато уголовным преследованием, в том числе и для покупателя незаконной услуги, напоминают юристы. Ответственность предусмотрена частью 1 статьи 291 УК РФ ("Дача взятки").