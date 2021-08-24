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В России задумали уменьшить тонировку автомобилей

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов обратился в правительство с просьбой уменьшить ГОСТ на тонировку автомобилей. Депутат предложил снизить уровень светопропускающей способности пленки с 70 до 50 процентов. Соответствующее письмо он уже направил вице-премьеру Марату Хуснуллину, а также главам МВД и Минтранса, сообщают «Известия».

В Госдуме предложили уменьшить тонировку автомобилей
Фото: PixabayPixabay

Нилов рассказал, что россияне, получающие штрафы, обращаются к нему с жалобами, ссылаясь на ГОСТ 5727-88. Согласно этому документу, светопропускание ветровых стекол машин должно достигать не менее 75 процентов, а иных стекол — не менее 70 процентов.

«Несмотря на то что действие этого стандарта утратило силу и действует ГОСТ 32565-2013 с единым пороговым значением светопропускной способности 70 процентов, инспекторы ГИБДД руководствуются цифрами ГОСТа 5727-88, упоминаемого в Правилах дорожного движения», — подчеркнул Нилов.

Депутат заявил, что на недавно выпущенных автомобилях уровень тонировки достигает 70—72 процентов. По его мнению, не стоит забывать про аномальную жару, от которой спасают только темные стекла. Поэтому, считает Нилов, необходимо изменить и уменьшить требования к уровню светопропускающей способности пленки до 50 процентов.

Ранее в ГИБДД напомнили об опасности тонировки. Ее наличие ухудшает видимость, подчеркнули в ведомстве.

Автоновости,Ярослав Нилов,Марат Хуснуллин,Минтранс РФ,ГИБДД,Госдума,МВД,газета "Известия",
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