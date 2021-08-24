Автопроизводителей освободили от установки ЭРА-ГЛОНАСС в России. Но только на время

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) разрешила автопроизводителям не устанавливать систему ЭРА-ГЛОНАСС на автомобили, которые производятся и продаются в России и на территории других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Решение было принято 17 августа и вступит в силу через 30 дней, то есть 16 сентября 2021 года. Как сообщает газета «Коммерсантъ», причиной является глобальный дефицит электронных компонентов, которые необходимы для установки ЭРА-ГЛОНАСС.

Система экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, которая автоматически сообщает о ДТП и передает точные координаты в экстренные службы, с 2017 года устанавливается на все новые автомобили, в том числе ввозимые из-за рубежа. Однако для нее требуются дефицитные электронные компоненты, с отсутствием которых столкнулись практически все автопроизводители.

Из-за глобального дефицита полупроводников многие заводы ввели режим простоя. По информации газеты, полупроводники подорожали, а срок ожидания поставок некоторых микрочипов для автомобильных систем достигает 60 недель — причем без гарантий.

На фоне сложившейся ситуации Евразийская экономическая комиссия решила ввести послабления и освободила компании от необходимости комплектовать новые автомобили системой ЭРА-ГЛОНАСС. В Минпромторге РФ подтвердили эту информацию, но подчеркнули, что речь идет не об отмене требований по установке системы, а об их отсрочке.

Так, машины, которые будут продавать без ЭРА-ГЛОНАСС, должны дооснастить системой позднее — до 30 июня 2022 года.