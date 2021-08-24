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Названы автомобили, которые в 2022 году смогут бесплатно передвигаться по платным дорогам

Car.ru
1 час назад

Свободное передвижение по платным дорогам с 2022 года будет разрешено электрокарам. Мера пока будет введена в рамках эксперимента.

Какие автомобили в 2022 году смогут бесплатно передвигаться по платным дорогам?
Фото: Car.ruCar.ru

Мера содержится в Концепции по развитию производства и использования электротранспорта. О том, что такой документ был принят, в понедельник сообщил премьер Михаил Мишустин.

Концепция рассчитана на 10 лет, она распространяется как на легковые автомобили и автобусы, так и на грузовой транспорт. Целью нововведения стала необходимость поддерживать производство электромобилей и стимулировать спрос на этот вид транспорта.

Электротранспорт будет включен в программы льготного кредитования и лизинга. Аналогичны меры будут введены и для водородного транспорта.

К 2024 году в России выпустят не менее 25 000 электромобилей, заработает около 9 000 зарядных станций для электротранспорта. Осенью этого года правительство определит перечень территорий, на которых начнется формирование такой инфраструктуры. Полный список мероприятий, направленных на развитие электромобильности, представят в течение 3-х месяцев.

Автоновости,Михаил Мишустин,
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