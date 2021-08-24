Какие автомобили в 2022 году смогут бесплатно передвигаться по платным дорогам?

Свободное передвижение по платным дорогам с 2022 года будет разрешено электрокарам. Мера пока будет введена в рамках эксперимента.

Мера содержится в Концепции по развитию производства и использования электротранспорта. О том, что такой документ был принят, в понедельник сообщил премьер Михаил Мишустин.

Концепция рассчитана на 10 лет, она распространяется как на легковые автомобили и автобусы, так и на грузовой транспорт. Целью нововведения стала необходимость поддерживать производство электромобилей и стимулировать спрос на этот вид транспорта.

Электротранспорт будет включен в программы льготного кредитования и лизинга. Аналогичны меры будут введены и для водородного транспорта.