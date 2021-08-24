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Chevrolet Trailblazer вернётся в Россию. Базовая цена уже известна

Wroom.ru
1 час назад

Российское представительство компании General Motors объявило о выходе на рынок нового кроссовера Chevrolet Trailblazer.

Chevrolet Trailblazer вернётся в Россию
Фото: ChevroletChevrolet

Модель с таким названием уже продавалась в России несколько лет назад, это был большой рамный внедорожник. А новый Trailblazer, выпускающийся с 2018 года, совсем другой: теперь это компактный городской кроссовер.

Chevrolet

В России автомобиль будет предлагаться с трехцилиндровым турбомотором 1.3, который выдает 150 л. с. и 236 Нм. Переднеприводный вариант комплектуется вариатором и полузависимой задней подвеской, для версии с полным приводом предусмотрен девятиступенчатый автомат и муфта подключения задней оси.

Chevrolet

Базовая комплектация включает шесть подушек безопасности, кондиционер, аудиосистему, тканевый салон, подогрев передних сидений и 17-дюймовые легкосплавные колеса.

Chevrolet Trailblazer предыдущего поколения ушёл с российского рынка в 2015 году

Дилеры уже принимают заказы на кроссовер Chevrolet Trailblazer, а старт продаж запланирован на 15 сентября. На нашем рынке будут предлагаться машины, выпущенные на заводе в Южной Корее.

Цены на модель начинаются с 1 999 000 рублей с учетом скидки за трейд-ин, полный прайс-лист будет опубликован ближе к старту продаж. Конкурентами новинки станут, например, кроссоверы Skoda Karoq и Nissan Qashqai.

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