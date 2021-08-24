Названа дата дебюта нового концепта Audi Grandsphere

На тизерном изображении сообщается дата дебюта новинки. Так, новинка будет представлена 2 сентября 2021 года.

Новое четырёхдверного купе Grandsphere должно стать прообразом серийного электрокара немецкой марки. Судя по тизеру, модель получит панорамное остекление и сплошной диван на втором ряду. Кроме того, в центральном подлокотнике можно заметить свечение от прибора, который пока трудно распознать.