У УАЗ Hunter появился конкурент за 1 млн рублей

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К продажам готовится новый BAIC BJ 212 Tribute Edition

Car.ru
1 час назад

Китайский производитель BAIC выпускает новый внедорожник BJ 212 Tribute Edition за один миллион рублей. Внешне он напоминает УАЗ «Хантер».

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Фото: Car.ruCar.ru

BAIC BJ 212 Tribute выходит на внутренний рынок с мотором на 2,4 литра, мягкой крышей, дверьми прямоугольной формы, базовыми круглыми фарами, «противотуманками» и поворотниками оранжевого цвета. Габариты китайского внедорожника следующие: 4245x1810x1960 мм, колесная база – 2460 мм.

Car.ru

Салон BAIC BJ 212 оказался утилитарным. Компания отделала его износостойкими материалами, что важно с учетом предназначения машины. Установлен руль с тремя спицами и панель приборов, есть много разных устройств и ниш, где можно хранить вещи.

Внимательно рассматривая интерьер и экстерьер этого китайского транспортного средства, несложно догадаться, что внедорожник своей стилистикой напоминает российский УАЗ «Хантер».

BAIC BJ 212 оборудован 2,4-литровым мотором мощностью 210 лошадиных сил, полным приводом и шестиступенчатой МКПП.

Автоновости,УАЗ,
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