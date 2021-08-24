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К 2030 году 10% Lada будут электрическими

Газета.Ru
1 час назад

«АвтоВАЗ» планирует наладить серийное производство электромобилей в России и к 2030 году довести объем их выпуска до 10%, заявил на конференции Ассоциации Европейского бизнеса в России президент «АвтоВАЗа» Николя Мор. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru»

К 2030 году 10% Lada будут электрическими
Фото: «Газета.Ru»«Газета.Ru»

«Мы ищем развитие для наших электромобилей, особенно в больших городах. У нас есть план вывести в 2027-2028 году на рынок электромобили Lada, с целью к 2030 году достичь 10% продаж электрокаров» — рассказал глава «АвтоВАЗа».

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концепцию развития электротранспорта в России.

Согласно документу, к 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и открыть более 9 тыс. зарядных станций для них.

На втором этапе выполнения концепции планируется построить в нашей стране не менее 72 тыс. зарядных станций, из которых не менее 28 тыс. – быстрые зарядные станции, а также минимум тысячу водородных заправок.

Также планируется запустить в России запустить в нашей стране производство ячеек для тяговых аккумуляторных батарей, катодных и анодных материалов.

«АвтоВАЗ» в настоящее время электромобили не производит. В 2011 году автозавод представил электромобиль ElLada на основе универсала Lada Kalina, который был выпущен пилотной партией в 100 экземпляров и только к 2014 году распродан юридическим лицам. Стоимость машины в ценах 2011 года составляла 960 тыс. рублей.

На вопрос, будет ли предлагаться в качестве электромобиля в этом году Lada Ellada, президент «АвтоВАЗа» сообщил, что «это будет новый электромобиль».

Автоновости,Lada Kalina,Lada,Николя Мор,Михаил Мишустин,Автоваз,Газета.Ru,
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