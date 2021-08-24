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Компания Changan представила новый электромобиль, который станет составит конкуренцию Tesla 3

Car.ru
4 часа назад

Новый электрический лифтбек Changan C385 в кузове по своим очертаниям напоминает недавно представленную модель Uni-V. Действительно, по своим габаритам новый электромобиль приближен к седану линейки Uni, но на этом сходства двух авто заканчиваются.

Changan представила новый электромобиль
Фото: Car.ruCar.ru

Автомобиль отличается футуристической внешностью. Спереди отсутствует привычной решетки радиатора. На капоте машины нет логотипа Changan.

Особый интерес представляет собой 2-уровневая головная оптика. Нижний матричный блок освещения с интерактивными функциями. Однако пока неизвестно, что именно вкладывает производитель в эту опцию.

Для снижения воздушного сопротивления выдвижные дверные ручки интегрированы в дверь авто. На колесах присутствуют аэродинамические колпаки, которые есть и у Tesla Model 3, они позволяют увеличивать дальность хода на 3%.

Задняя часть C385 выглядит достаточно замысловато. Облик модели подчеркивается объединенной светодиодной полосой фонарей, также присутствует двухсекционный спойлер.

Электрокар будет иметь функцию удаленной автоматической парковки APA 7.0., обзаведется системой импульсного нагрева, способного поднять температуру в салоне с -30 °C° до +20С° всего лишь за пять минут.

Автоновости,Tesla Model 3,Tesla,
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