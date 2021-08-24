Changan представила новый электромобиль

Новый электрический лифтбек Changan C385 в кузове по своим очертаниям напоминает недавно представленную модель Uni-V. Действительно, по своим габаритам новый электромобиль приближен к седану линейки Uni, но на этом сходства двух авто заканчиваются.

Автомобиль отличается футуристической внешностью. Спереди отсутствует привычной решетки радиатора. На капоте машины нет логотипа Changan.

Особый интерес представляет собой 2-уровневая головная оптика. Нижний матричный блок освещения с интерактивными функциями. Однако пока неизвестно, что именно вкладывает производитель в эту опцию.

Для снижения воздушного сопротивления выдвижные дверные ручки интегрированы в дверь авто. На колесах присутствуют аэродинамические колпаки, которые есть и у Tesla Model 3, они позволяют увеличивать дальность хода на 3%.

Задняя часть C385 выглядит достаточно замысловато. Облик модели подчеркивается объединенной светодиодной полосой фонарей, также присутствует двухсекционный спойлер.