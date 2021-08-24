В Стокгольме обложат электросамокаты налогом

Власти Стокгольма планируют ввести налог на электросамокаты. Компании, которые сдают их в аренду, будут платить 1400 шведских крон (около 11 800 рублей) за каждое транспортное средство. Городские чиновники надеются, что такие меры сократят количество самокатов на улицах. Советник по вопросам дорожного движения Даниэль Хельден отметил, что это только начало регулирования электросамокатов.

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Об этом сообщил Swedinfo. По мнению европейского чиновника, 22 000 электросамокатов — это слишком много для такого города, как Стокгольм.

«И я не сдамся, пока жители не будут удовлетворены. Это ненормально, когда городские тротуары и площади заполнены электросамокатами. Никто из тех, кто передвигается по улицам Стокгольма, не должен бояться столкнуться с электросамокатом», — отметил Хельден.

Окончательное решение о введении сбора примут 26 августа. Предполагается, что первую очередь налогом обложат компании, предлагающие самокаты в аренду. Деньги отправятся в бюджет дорожной службы, часть их них планируется использовать для создание комфортной обстановки на улицах — например, увеличения числа парковочных мест для электросамокатов.