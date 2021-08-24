Подписанную Маском игрушечную Tesla продадут на аукционе

Продавец памятных предметов Autographia и создатели токена HODL проведут уникальные торги. На продажу будет выставлен лот, в который войдут физический объект и три NFT-сертификата. Речь идет об игрушечной Tesla Model X, собственноручно подписанной Илоном Маском, цифровой копии машины, видео с доказательством и о 500 коллекционных NFT в честь открытия маркетплейса HODL Diamond.

Фото: Instagram Instagram

Аукцион завершится только через шесть дней, но уже сейчас за машинку с автографом Маска предлагают 0,4 WETH (эфир, базовое платежное средство блокчейн-сети Ethereum). В пересчёте на доллары и рубли это составляет 1325 и 97 800 соответственно. После завершения торгов автор максимальной ставки получит реальный лот и цифровую копию, причем вместе с сертификатом одной из главных международных систем проверки подлинности — Beckett. Также любой желающий за 0,5 ETH (12 тысяч рублей) может купить брендированный NFT от HODL Diamond Marketplace, организовавшего торги.

Похожую схему ранее использовал аукцион RubiX. Компания решила пустить с молотка одну из десяти реплик Lykan HyperSport, задействованных в съемках седьмой части «Форсажа». Машины были построены W Motors специально для фильма, но в реальности имели мало общего с настоящим суперкаром стоимостью 3,5 миллиона долларов. К двухдверке фирма RubiX приложила NFT: коллаж из фотографий машины с разрешением 11520 на 6480 пикселей.