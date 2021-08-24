У Tesla появился конкурент в мировом господстве

Китайский производитель электромобилей Xpeng начал экспорт флагманского седана P7 в Европу Первой страной, куда направили автомобили, стала Норвегия. Планируется, что P7 приедет к покупателям в четвёртом квартале 2021 года. Если компания выйдет на международный уровень, у Tesla Илона Маска появится конкурент в мировом господстве на рынке электромобилей, отметили СМИ.

Фото: Xpeng / Facebook Xpeng / Facebook

О поставках Xpeng в Европу сообщил CNBC. Издание подчёркивает, что экспорт в Норвегию — это первый случай, когда Xpeng отправила свой флагманский седан на рынок за пределами Китая, что подчеркивает амбиции китайского производителя электромобилей на международном уровне.

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Норвегия — первый международный рынок Xpeng, компания уже поставляла туда несколько единиц своего внедорожника G3. В автоконцерне сообщили, что собираются создать в Норвегии «полномасштабное» предприятие, которое будет обслуживать клиентов. Оно включит в себя продажи, доставку, услуги и реализацию зарядных устройств.

Xpeng расширяет производство и выпускает новые модели на фоне усиления конкуренции на китайском рынке электромобилей. Недавно компания заявила, что планирует удвоить производственные мощности на одном из ключевых заводов. Ранее в этом году компания выпустила ещё один седан под названием P5, который стартует по цене ниже, чем Tesla Model 3, пишет издание.

Конкурент Xpeng Nio также планирует начать поставки автомобилей в Норвегию в этом году. Согласно официальным данным, в Норвегии в 2020 году 54% всех проданных новых автомобилей были электрическими, что делает страну привлекательным рынком для автопроизводителей, пишет издание.

В марте 2019 года Tesla подала в суд на экс-сотрудника компании. Его обвиняли в сливе данных XMotors, подразделению китайской XPeng. Представители компании утверждали, что он загрузил копии исходного кода технологий автопилота в свою учётную запись iCloud и сохранил их. После этого инженер, который был одним из 40 человек в Tesla с доступом к коду, покинул проект Маска и устроился в XMotors. Впоследствии конфликт был улажен.

Xpeng появилась в 2014 году в Китае. Вплоть до 2020-го у компании не было своего завода, поэтому электрокары собирали на сторонней площадке государственного производителя в КНР.