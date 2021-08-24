Авторынок Аргентины продолжил рост в июле

За июль 2021 года в Аргентине было продано 30 079 новых автомобилей. Местный авторынок вырос на 5% у прошлогоднему объему продаж — 28 671 ед.

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Всего с начала года и по июль включительно здесь было продано 225 069 машин, что на 29% превысило продажи за аналогичный период прошлого года — 174 091 ед. При этом в сравнении с продажами за январь-июль 2019 года объем реализации сократился на 21%.

Рейтинг на местном авторынке в июле возглавила марка Toyota, реализовавшая 6127 машин, почти в два раза больше, чем годом ранее — 3133 авто. FIAT занял второе место с результатом продаж в 4625 машин, на 34% больше количества, проданного в июле 2020-го — 3455 ед. Третий результат у Volkswagen — 4484 шт., что указывает на годовой спад в размере - 16% (с прошлогодних 5367 ед.). В топ-5 марок входят Renault и Peugeot. Объем продаж автомобилей Renault сократился здесь на 27% до 3032 ед., а количество проданных легковушек Peugeot выросло на 19% до 2368 ед.