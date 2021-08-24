Haval выбрал новое имя для «Большой собаки» в РФ

Компания Haval определилась с названием для новой модели, которая будет продаваться в России, — внедорожника, известного как Big Dog («большая собака»). Как сообщают «Китайские автомобили», для запуска в нашей стране автомобилю подобрали другое имя — Dargo. Это следует из сертификационных документов, которые оказались в распоряжении издания. По предварительным данным, первое время в Россию будут поставлять машины китайской сборки, хотя ранее инсайдеры сообщали о возможной локализации новинки на тульском заводе Haval.

О том, что в настоящее время Haval занимается сертификацией новой модели в России, стало известно неделю назад. Тогда сообщалось, что в скором времени внедорожник Big Dog получит Одобрение типа транспортного средства — документ, необходимый для выхода на рынок.

Сам же автопроизводитель анонсировал появление внедорожника еще апреле нынешнего года, когда представил Big Dog на специальном мероприятии в Сочи. По неофициальным данным, россиянам предложат внедорожник с двухлитровым двигателем, который выдает 211 лошадиных сил, сочетается с роботизированной коробкой передач 7DCT и полным приводом.

Как следует из документов, на которые ссылается издание, сборку модели для российского рынка организуют на заводе в китайской провинции Хэбэй.