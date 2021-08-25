В США сделают топливо из коровьего навоза

Одна из крупнейших в мире энергетических компаний Chevron, занимающая лидирующие позиции на американском рынке, раньше запланированного начнет переработку коровьего навоза в возобновляемый природный газ в рамках программы по сокращению выбросов углекислого газа, пишет Bloomberg.

Нефтяная компания и ее партнер Brightmark LLC, занимающийся утилизацией отходов, уже строят в семи штатах 28 заводов, на одном из которых производство начнется в этом году. Вдобавок планируется открыть еще 10 предприятий по производству биометана — возобновляемого природного газа, получаемого из биомассы. Использовать альтернативный вид топлива планируется для заправки грузовиков.

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«Мы думаем, что сможем повлиять на грузовые автопарки, чтобы они перешли на это топливо», — заверил президент подразделения горюче-смазочных материалов Chevron в Северной и Южной Америке Энди Вальц.

Компании Chevron и Brightmark отказались обсуждать стоимость своего совместного предприятия Brightmark RNG Holdings. Президент отраслевой группы Energy Vision Мэтт Томич рассказал, что средняя стоимость строительства объекта по производству возобновляемого газа в прошлом составляла около 17 миллионов долларов. Но в последнее время эта цифра растет и часто достигает 30 миллионов долларов.

Тем временем энергетические компании, от которых по всему миру требуют сокращения углеродных выбросов, стремятся перейти на производство углеродно-нейтрального топлива. Так называемый возобновляемый природный газ производится из метана — одного из главных факторов, вызывающих глобальное потепление. Экологи предупреждают, что в ближайшие десятилетния от него пострадают все страны без исключения.

Технология улавливания метана на фермах, свалках и других объектах, существовавшая много лет, начинает набирать обороты по мере того, как города и предприятия ищут пути сокращения выбросов. Chevron и другие нефтяные компании утверждают, что использование биометана поможет в борьбе с глобальным потеплением. В то же время экологи считают, что дорогой биогаз только замедлит отказ энергетической отрасли от углеводородов.