Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

В США сделают топливо из коровьего навоза

Lenta.ru
43 минуты назад

Одна из крупнейших в мире энергетических компаний Chevron, занимающая лидирующие позиции на американском рынке, раньше запланированного начнет переработку коровьего навоза в возобновляемый природный газ в рамках программы по сокращению выбросов углекислого газа, пишет Bloomberg.

В США сделают топливо из коровьего навоза
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Нефтяная компания и ее партнер Brightmark LLC, занимающийся утилизацией отходов, уже строят в семи штатах 28 заводов, на одном из которых производство начнется в этом году. Вдобавок планируется открыть еще 10 предприятий по производству биометана — возобновляемого природного газа, получаемого из биомассы. Использовать альтернативный вид топлива планируется для заправки грузовиков.

Видео дня

«Мы думаем, что сможем повлиять на грузовые автопарки, чтобы они перешли на это топливо», — заверил президент подразделения горюче-смазочных материалов Chevron в Северной и Южной Америке Энди Вальц.

Компании Chevron и Brightmark отказались обсуждать стоимость своего совместного предприятия Brightmark RNG Holdings. Президент отраслевой группы Energy Vision Мэтт Томич рассказал, что средняя стоимость строительства объекта по производству возобновляемого газа в прошлом составляла около 17 миллионов долларов. Но в последнее время эта цифра растет и часто достигает 30 миллионов долларов.

Тем временем энергетические компании, от которых по всему миру требуют сокращения углеродных выбросов, стремятся перейти на производство углеродно-нейтрального топлива. Так называемый возобновляемый природный газ производится из метана — одного из главных факторов, вызывающих глобальное потепление. Экологи предупреждают, что в ближайшие десятилетния от него пострадают все страны без исключения.

Технология улавливания метана на фермах, свалках и других объектах, существовавшая много лет, начинает набирать обороты по мере того, как города и предприятия ищут пути сокращения выбросов. Chevron и другие нефтяные компании утверждают, что использование биометана поможет в борьбе с глобальным потеплением. В то же время экологи считают, что дорогой биогаз только замедлит отказ энергетической отрасли от углеводородов.

Дороговизна биометана мешает использовать его как топливо для широкого применения. Газ перевозят в тяжелых толстостенных баллонах. По экспертным подсчетам, для того, чтобы обеспечить трехтонный автомобиль на сутки топливом, необходимо не менее восьми баллонов биогаза объемом в 50 литров. Общий вес баллонов составит около 700 килограммов. Сжижать газообразный биометан было экономически нецелесообразно долгое время.

Автоновости,Chevron Corporation,Bloomberg,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители