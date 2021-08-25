Xiaomi хочет выкупить автомобильный бренд Saab

Китайский производитель электроники Xiaomi рассматривает возможность приобретения шведского автомобильного бренда Saab. Компания начала переговоры с фирмой Evergrande Group, которая стала владельцем National Electric Vehicle Sweden (NEVS), владеющей брендом Saab.

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Сначала Evergrande Group сама планировала выпускать автомобили под брендом Hengchi и даже планировала открыть до 1600 дилерских центров во всем Китае, но позже из-за финансовых проблем от этой идеи было решено отказаться. Теперь компания решила продать долю в National Electric Vehicle Sweden с целью погашения долгов.

Напомним, производство автомобилей Saab было прекращено в 2011 году, а компания NEVS выкупила все производственные мощности и лицензию на бренд. Сейчас Xiaomi ведет переговоры с различными автомобильными компаниями с целью поиска партнера для производства автомобилей.