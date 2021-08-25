Aurus Senat до сих пор не продается

Серийное производство представительских седанов Aurus Senat запустили в Елабуге еще в конце мая. Тогда же сообщалось, что поставки машин в шоу-румы начнутся в июне. Как выяснило издание «Авторевю», автомобилей у дилеров до сих пор нет, и продавцы затрудняются обозначить сроки их появления. В одном из московских автосалонов журналистам заявили, что в сентябре ожидаются поставки седанов в топовой комплектации, а когда у клиентов появится возможность выбрать уровень оснащения — неизвестно.

Фото: © Aurus © Aurus

Экземпляры, собранные за несколько летних месяцев, к дилерам не поступили — «Авторевю» утверждает, что в московском шоу-руме, в который должны были поставить произведенные летом «Сенаты», до сих пор стоит всего один демонстрационный автомобиль. Продавцы ожидают, что на первом этапе в салон привезут седаны в «топе» стоимостью 24 миллиона рублей (стартовая цена за базовую версию составляет 18 миллионов рублей). Так что у клиентов будет возможность выбрать только цвет кузова и вариант отделки салона. Предположительно, машины появятся в продаже в начале осени.

Aurus Senat доступен с безальтернативной гибридной установкой на базе бензиновой «турбовосьмерки» объемом 4,4 литра, которая развивает 598 лошадиных сил. Еще 62 силы выдает электромотор, установленный между двигателем и девятидиапазонной гидромеханической коробкой передач КАТЕ. С такой установкой седан набирает первую «сотню» за шесть секунд.