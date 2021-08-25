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Отгрузку автомобилей в автосалоны отложили до осени

Motor.ru
29 минут назад

Серийное производство представительских седанов Aurus Senat запустили в Елабуге еще в конце мая. Тогда же сообщалось, что поставки машин в шоу-румы начнутся в июне. Как выяснило издание «Авторевю», автомобилей у дилеров до сих пор нет, и продавцы затрудняются обозначить сроки их появления. В одном из московских автосалонов журналистам заявили, что в сентябре ожидаются поставки седанов в топовой комплектации, а когда у клиентов появится возможность выбрать уровень оснащения — неизвестно.

Aurus Senat до сих пор не продается
Фото:  © Aurus © Aurus

Экземпляры, собранные за несколько летних месяцев, к дилерам не поступили — «Авторевю» утверждает, что в московском шоу-руме, в который должны были поставить произведенные летом «Сенаты», до сих пор стоит всего один демонстрационный автомобиль. Продавцы ожидают, что на первом этапе в салон привезут седаны в «топе» стоимостью 24 миллиона рублей (стартовая цена за базовую версию составляет 18 миллионов рублей). Так что у клиентов будет возможность выбрать только цвет кузова и вариант отделки салона. Предположительно, машины появятся в продаже в начале осени.

Aurus Senat доступен с безальтернативной гибридной установкой на базе бензиновой «турбовосьмерки» объемом 4,4 литра, которая развивает 598 лошадиных сил. Еще 62 силы выдает электромотор, установленный между двигателем и девятидиапазонной гидромеханической коробкой передач КАТЕ. С такой установкой седан набирает первую «сотню» за шесть секунд.

Aurus планирует продавать автомобили не только в России, но и экспортировать в другие страны. Ранее сообщалось, что в первую очередь освоят так называемый регион MENA (Ближний Восток и Северная Африка), поскольку одним из основных акционеров ООО «Аурус» является инвестиционный фонд Tawazun Strategic Development Fund из ОАЭ с долей 36 процентов.

Автоновости,Авторевю,
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